Ministros sin gol

Utilizando un lenguaje pelotero, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien aún no puede dominar el balón en su sector, ha señalado que una inminente censura a Vicente Romero, su colega del Interior, cuyo futuro está en manos del Congreso, sería “un gol de la delincuencia”. Habría que recordarle dos cosas al ministro Contreras: que el principal responsable de que el arco esté a disposición del rival es el gobierno, pues no ha planteado bien su táctica para ganarle a la criminalidad; y que, en el fútbol, al que no juega bien se le reemplaza. Más bien, estamos esperando que usted ya haga un gol como ministro.

Lo bajan del avión

Y el Poder Judicial le dijo no al tiktokero Martín Vizcarra. El exmandatario había solicitado realizar hasta cuatro viajes al interior del país en su calidad de presidente honorario y vocero del partido Perú Primero, pero la jueza Margarita Salcedo rechazó su pedido aclarándole que, al encontrarse inhabilitado por el Congreso, tiene impedimento para organizar un partido político. Vizcarra tendrá que olvidarse del proselitismo y consolarse con seguir haciendo contenido y dar consejos caseros para su red social desde algún espacio de su vivienda.

Saludo a la bandera

Aunque ya sospechamos en qué terminará todo esto, la Comisión de Ética del Congreso verá esta tarde la denuncia contra el parlamentario de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho. Pese a que existe incluso un audio en que se escucha al ‘Niño’ pidiendo que se le entregue el dinero, es de esperarse que el grupo de trabajo que preside Diego Bazán termine finalmente imponiéndole una mínima sanción. Así son.

Malas noticias

En el marco de la 79° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en México, fue presentada la última edición del denominado Índice de Chapultepec, en el que el Perú se ubica en la lista de países con restricciones en la libertad de prensa. Se trata de una nueva caída en los índices regionales por segundo año consecutivo. Además, nuestro país está catalogado en “alta restricción” en cuanto a violencia e impunidad por hostigamiento, amenazas y ataques a periodistas desde diversos sectores. ¿Hasta cuándo?

