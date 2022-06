Castillo en su laberinto - I

El adiós al sombrero

Pedro Castillo confesó a TV Perú que en febrero dejó de usar el sombrero que llevaba desde su campaña presidencial a pedido de su hijo, quien cumple años ese mes. “Papá, sé que en Cajamarca usamos el sombrero, pero eres presidente de todos los peruanos, aparte del abrazo que me vas a dar, por favor quítate el sombrero”, le dijo. Según Castillo, también lo hizo por “un llamado a la unidad política”. Quizás lo hizo, en realidad, luego de que se le ampayara usando sombrero de día y gorra de noche.

(Foto: Parlamento)

Castillo en su laberinto - II

Presume su maestría

Lejos de guardar silencio sobre su cuestionada tesis de maestría en la UCV filial de Chota (Cajamarca), ayer Castillo aprovechó su intrascendente aparición en TV para presumirla. “Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo”, indicó. ¿El esfuerzo habrá sido también para inventarse a los asesores de su “tesis”? Uno lo negó, los otros ni existen. ¿El resultado? un plagio de casi el 50%.

Oportunidad perdida

El entrevistador

A propósito de la cómoda entrevista al jefe de Estado, el encargado de hacerla fue Julio Navarro, gerente de Prensa de IRTP, quien tuvo a su cargo el despido de los periodistas Enrique Chávez, quien conducía el programa Cara a Cara, y Tifanny Tipiani, quien fue agredida por personal de Seguridad del presidente. En sus manos tuvo la posibilidad de hacer las preguntas y repreguntas que la prensa independiente quería hacerle. Optó por no salirse del guion.

(Captura)

Protector del presidente

Chero, el otro guardián

Uno de los escuderos de Pedro Castillo que “vaticinó” una próxima declaración a la prensa fue el titular de Justicia, Félix Chero, quien dijo que el presidente “siempre ha tenido la voluntad de declarar”. No obstante, puso el parche y refirió que “lo que no se puede permitir (...) son los titulares que denostan mucho la imagen del presidente”. O sea, ¿decir la verdad o dar a conocer los hechos que lo implican es injuriar? Sin duda, cada día la corte de protectores presidenciales va in crescendo.

Félix Chero Medina

Temas en agenda del Pleno

Lo mejor para el final...

El Congreso verá tres temas claves en su última sesión del Pleno, tras la ampliación de la legislatura hasta fines de junio. A saber, la bicameralidad, la norma que atenta contra la Sunedu y el polémico informe que recomienda archivar la denuncia contra Manuel Merino. Ya veremos cuál es el saldo final.

(Foto: Andina)

VIDEO SUGERIDO

Pequeños pacientes y personal de salud del INSN alientan a la selección peruana.