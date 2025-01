Estas son las cortitas de hoy lunes 13 de enero de 2025

LESCANO INSISTE

Se lanza al 2026

El excongresista Yonhy Lescano dará hoy una conferencia de prensa en el Centro de Lima para anunciar su candidatura presidencial con miras al 2026 bajo el símbolo del partido político Cooperación Popular, que participará por primera vez en la lid. Lescano ya intentó ingresar a Palacio de Gobierno en 2021 con su antigua agrupación Acción Popular. Gracias a esa candidatura, la bancada de AP se llenó de ‘niños’ que pactaron con Pedro Castillo.

Imagen

ALLISON VS. APP

Las razones

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, dijo que uno de los motivos por los que renunció a su militancia en Alianza para el Progreso (APP), que preside César Acuña, fue que la agrupación le da un “apoyo absoluto” al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y que, en muchas ocasiones, desde el Congreso no ejercen el control político. “Ningún partido político debe decir: ‘Yo no interpelo, yo no censuro, yo no vaco’. Nadie puede renunciar a esas facultades”, enfatizó. Fuerte.

Imagen

ALLISON VS. CAJO

El cuento del robo

El burgomaestre también ratificó que Isabel Cajo, trabajadora del Congreso involucrada en la trama de una presunta red de prostitución en el interior del Parlamento, no sufrió el robo de su celular en el distrito de Magdalena, tal como indicó en la denuncia que formuló. “Los videos no mienten. No hubo ningún asalto en la zona mencionada. Ahora será la Fiscalía quien determine los motivos detrás de la declaración de la denunciante”, afirmó.

Imagen

YARROW SE BAJA

No quiere presidir

La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, indicó que ni ella ni su bancada pretenden asumir la presidencia del Parlamento. “Hay dos fuerzas políticas que, ante la fuerte fiscalización ejercida, solo atinan a decir que estamos en precampaña. Nada más lejos de la verdad”, dijo en X. Añadió que espera que el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, “haga los cambios en las jefaturas cuestionadas sin presión de ningún partido”. Veremos si la escuchan.

Imagen

LA FAMILIA CERRÓN

Apoya dictadura

Bertha Rojas López, madre del prófugo líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, posó con una bandera peruana en Venezuela, adonde asistió al denominado Festival Mundial Antifascista para dar apoyo político al dictador llanero, Nicolás Maduro, quien volvió a autoproclamarse mandatario el 10 de enero último, a pesar del repudio internacional y de las múltiples evidencias de que fue Edmundo González Urrutia quien ganó el balotaje. Dios los cría y ellos se juntan.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO