Aclaran versión de Castillo

Una mentira más

Luego de que Guillermo Bermejo difundiera una carta supuestamente escrita por el expresidente Pedro Castillo, en la que denunciaba que “médicos camuflados y una fiscal sin rostro lo obligaron a sacarse una muestra” sin su consentimiento, el titular del Instituto Peruano de Medicina Legal, Francisco Brizuela, desmintió esta versión. “No es cierto que sean médicos encubiertos. Han ido a solicitud de la Fiscalía Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales”, precisó, y hasta brindó sus nombres. Ya dejen el show, ¿no?

(GEC/ Twitter Guillermo Bermejo)

Castillo y sus amigos - I

Un golpe justificado

Hablando de Bermejo, ayer, antes del inicio de la sesión plenaria, tomó el micro y se despachó una perorata a favor de Pedro Castillo digna del exministro Alejandro Salas. Como no les resultó el cuento del brebaje que le hizo anunciar un golpe a Castillo, ahora Bermejo sacó otra excusa, igual de estrafalaria que la primera. “Fue víctima de un colapso emocional porque no lo dejaban gobernar (...) la vacancia ha sido ilegal y exprés”, aseguró. Un colapsado que ordenó detener a la fiscal de la Nación... ¡Qué buen chiste!

(Foto: archivo Congreso)

Castillo y sus amigos - II

Víctima de la justicia

Parece que algunos exministros aún no se convencen por completo de los actos ilegales cometidos por Pedro Castillo. El extitular del Mincetur Roberto Sánchez –quien en un inicio cuestionó el intento de golpe de Estado– dijo que el exmandatario es “un preso político” y pidió a la comunidad internacional pronunciarse. ¿Preso político el que da un golpe? Que no le haya funcionado es otra cosa.

(Foto: archivo GEC)

Ramírez se enfrenta a Paredes

Intereses legislativos

Mientras Susel Paredes responsabiliza al presidente del Congreso, José Williams, de no poner en agenda el debate del adelanto de elecciones generales, otros la culpan a ella por ser complaciente con Pedro Castillo. Tania Ramírez (FP) dejó el TikTok por un momento para decirle que si tanto le molesta el Congreso, que mejor renuncie. “Déjanos trabajar para no tener congresistas como tú. En 16 meses no has hecho otra cosa que defender a Castillo”, expresó. Fuerte, pero a quien le caiga el guante...

Bazán critica al gabinete

Se quedó con las ganas

Como no le hicieron espacio en el Ministerio de Trabajo, Sigrid Bazán (Cambio Democrático) arremetió en contra del nuevo gabinete. “Rechazamos un premierato vinculado con la corrupción y esperamos el compromiso claro de reformas, referéndum hacia una nueva Constitución y una política laboral clara. El pueblo no votó para que se instale un gabinete así”, escribió en Twitter. ¿Y la corrupción del gobierno castillista? Sigue calladita.

(Foto: Congreso)