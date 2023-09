LA ‘CHABELITA’

Le responde a Vladimir

La congresista Isabel Cortez no se amilanó ante Vladimir Cerrón y le siguió respondiendo con todo al dueño de Perú Libre y sentenciado por corrupción, quien en un tuit la tildó de “funcional a los caviares”. “No teorices conmigo, Vladimir. Lo que aprendiste en Cuba yo lo he vivido en carne propia. No tuve la oportunidad de que me envíen a estudiar becada, que hasta eso cuesta. No tuviste necesidades de los que trabajamos en la calle. Fácil es jugar a la revolución con dinero en el bolsillo”, escribió la popular ‘Chabelita’. ¡Toma!

DINA Y EL PREMIER -I

Se suben al coche

Mientras intentan que la desaprobación popular no siga ganándoles por goleada, Dina Boluarte y Alberto Otárola se aparecieron ayer por la Videna, en plena práctica de la selección nacional. La mandataria y el premier llevaron un mensaje de aliento a la blanquirroja, que mañana recibirá a Brasil por las Eliminatorias. Nada sorpresiva resultó la visita de la mandataria, pues el capitán Paolo Guerrero le entregó una camiseta de la selección con el número 9, pero con su nombre ya inscrito en la espalda. A ver si ahora Dina Ercilia sí empieza a hacer goles.

DINA Y EL PREMIER -II

El otro partido

Lo cierto es que Boluarte y Otárola la tienen más difícil que Juan Reynoso ante el ‘Scratch’. El comando técnico de Palacio ha tenido que hacer hasta seis cambios en su equipo en su intento por ganarle el partido a la crisis que vive el país. Aunque el cambio principal que esperaban las tribunas, el del MEF, se quedó en el tintero.

DIGNA CALLE

Al Congreso no vuelve

Al parecer, la curul de Digna Calle se enfriará aún más y seguirá llenándose de polvo. La congresista remota de Podemos Perú está de regreso en el país tras largos meses en sus cómodas y costosas mansiones en los Estados Unidos y ha asegurado que no va a ir para nada al Congreso. “No voy a ir al Pleno presencialmente. Mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad. Iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, pero al Pleno no voy a ir”, ha sentenciado en Cuarto poder la legisladora, que dice no temer a una posible inhabilitación.