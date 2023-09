DINA BOLUARTE - I

A lo Cubillas

Parece que su visita a los entrenamientos de la selección le sirvió a la presidenta Dina Boluarte para aprender la técnica del amague y el dribleo, la misma que puso en práctica ayer ante la prensa. Y es que lejos de marcar una posición firme del Ejecutivo ante el proyecto de ley sobre la reincorporación de más de 14 mil docentes a la carrera magisterial, sin haber pasado las pruebas respectivas, la mandataria prefirió evadir la pregunta y responder cualquier cosa. Y eso que minutos antes Boluarte subrayó que su Gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente. Bueno, la única que públicamente cuestionó este proyecto ya no está en el gabinete. Una pena.

DINA BOLUARTE - II

No predica con el ejemplo

Pero Boluarte no solo amaga, también defiende. La presidenta, quien prometió que no permitiría el menor indicio de corrupción en torno al Ejecutivo y que haría a un lado al denunciado, prefirió no complicarle la situación a su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, a quien la Fiscalía abrió investigación preliminar por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. “Debo mirar su trabajo y la presunción de inocencia siempre está por delante”, respondió en la conferencia de balance de gestión. Sin palabras.

JORGE MONTOYA

No le alcanza el sueldo

Al congresista Jorge Montoya no le parece justo el actual sueldo que recibe como padre de la patria porque, según él, este se ha depreciado en el tiempo. El vocero de la bancada de Renovación Popular considera que esta disminución de valor debería ser recuperada. La gente en las calles también piensa que no es justo el sueldo de sus parlamentarios, porque deberían ganar menos por lo poco y mal que hacen. Lo que sí se viene depreciando —y más con declaraciones como estas— es la imagen del Legislativo.

REUNIONES DE ALTO NIVEL

Asesor de Biden en Lima

Christopher Dodd, asesor para Latinoamérica del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Lima. Según un comunicado del Departamento de Estado, el exsenador se reunirá con miembros del Ejecutivo, así como con congresistas y representantes del sector privado.

Christopher Dodd

CONFIEP

Nuevo asociado

Y hablando del sector privado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que preside Alfonso Bustamante Canny, incorporó como nuevo asociado (el número 22) a la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú (AETT-PERÚ), que representa a las empresas tercerizadoras del país.