Bellido ‘cuadra’ a Bermejo

Pelea roja

Al expremier y legislador de Perú Libre, Guido Bellido, no le pareció nada bien que su camarada Guillermo Bermejo dijera que daría el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y lo ‘cuadró’ públicamente. “Es importante ejercer la militancia, no estuviste en la reunión de la bancada Perú Libre; firme wayki, no te distraigas, puedes saltar de órbita”, le advirtió en Twitter sacando a la luz los intereses de cada quien. Bellido tiene sangre en el ojo, pero Bermejo tiene al ministro Luis Barranzuela en el gabinete.

(Fotos: Renzo Salazar/GEC)

SUTEP rechaza a FENATEP

Marcando distancia

Dirigentes del Sutep de Lambayeque precisaron que jamás apoyarán la inscripción del Partido Magisterial Popular, impulsado por el Fenatep, organización que tiene entre sus miembros a vinculados al Movadef. “Se trata de una organización de gobierno que busca favorecerse de cargos públicos”, apuntaron. El Fenatep retrucó que cuentan con 10 mil docentes en Lambayeque que respaldan a Pedro Castillo. Se van aclarando las posiciones.

Diálogo con PCM - I

Pedido a la premier

El anuncio de la premier Mirtha Vásquez de que la Asamblea Constituyente no es una prioridad del gobierno debe ser ratificado ante el Pleno, sostuvo el vocero de APP, Eduardo Salhuana. “Es positivo lo que dijo la premier, pero sería bueno que lo ratifique en el Congreso”. Habrá que ver si los radicales de Perú Libre se lo permiten.

Eduardo Salhuana señaló que es muy probable que su agrupación no vote en bloque pues hay posiciones diferentes. Precisó que tomarán una decisión luego del debate de mañana. (Foto: El Comercio)

Diálogo con PCM - II

Rechazo al gabinete

La congresista de PL Kelly Portalatino fue crítica al referirse a la recomposición del Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez. ”Respaldo a nuestro señor presidente, pero no al Gabinete de Vásquez”, indicó. Los ataques contra el Ejecutivo salen del mismo bando.

Congresista Kelly Portalatino también pidió informe sobre la fecha en que se publicó lista en el portal de transparencia del Parlamento. (Foto: El Comercio)

Combina sobre Barranzuela

La tiene clara

El excongresista César Combina advirtió en Perú21TV que el ministro Luis Barranzuela permitirá la fuga de Arturo Cárdenas (’Pinturita), quien tiene orden de captura, junto con otros dirigentes de Perú Libre, por el caso Los Dinámicos del Centro. “Barranzuela va a distraer a la PNP con sus órdenes, boicoteará el proceso de ubicación de los cabecillas de Los Dinámicos del Centro y permitirá su fuga a través de Migraciones que dirige”, indicó. Según la tesis de Combina, con ello, Cerrón logrará que Pedro Castillo se salve porque si cae ‘Pinturita’ y todos los que han manejado la caja de la campaña presidencial, la ventana de la vacancia presidencial estaría muy abierta”.