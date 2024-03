PREMIER RUMBO A EE.UU.

Va por la medalla

Antes de su presentación en el Congreso para conseguir el voto de confianza del Pleno, el premier Gustavo Adrianzén deberá hacer todo lo posible para darle al Perú la sede de los Juegos Panamericanos 2027. El jefe del gabinete asistirá este lunes, en Miami, Estados Unidos, a una asamblea extraordinaria convocada por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), donde presentará oficialmente a Lima como la sede de los XX Juegos Panamericanos 2027. Perú no la tendrá fácil, pues competirá con los representantes de Asunción, la otra ciudad que ha presentado su candidatura. La votación de todos los países miembros será de manera virtual este 12 de marzo. Será el primer reto de Adrianzén.

INVITACIONES A LA VISTA

APEC ilusiona

Y hablando de sedes, Perú ya empieza a calentar motores para recibir a los líderes de las 21 economías más importantes del mundo en la conferencia APEC. Carlos Vásquez, presidente de la primera reunión de altos funcionarios APEC 2024, dijo a Andina que entre mayo y junio se cursará la invitación a los dignatarios, recordando que el presidente de China, Xi Jinping, es uno de los que vendría pues ya adelantó que desea estar en la inauguración del mega puerto de Chancay.

EVO MORALES

No puede entrar

Como para que no quede duda de la decisión y pese a la pataleta de Evo Morales, el canciller Javier González-Olaechea ratificó el último fin de semana que el expresidente de Bolivia no podrá ingresar a territorio peruano. Ello tras la confirmación judicial de la alerta migratoria en su contra que así lo dispuso. Es más, el titular de Torre Tagle también comentó que la presidenta Dina Boluarte no tiene planes de revocar esta medida. Más claro ni el agua.

GUEVARA VS. PERÚ LIBRE

Toma y daca

Hablar del término “fujicerronismo” en sus redes sociales no le resultó grato a Mesías Guevara, exsecretario general de Acción Popular, quien terminó en los últimos días firmando, cual fichaje de campeonato de fútbol, por el Partido Morado. “El fujicerronismo odia al Perú, nos está robando nuestra democracia y nuestro futuro”, dijo el también exgobernador regional de Cajamarca. La réplica no se hizo esperar y vino del partido Perú Libre. “Los tránsfugas son los que odian la democracia, la desestructuran y la extinguen”. ¿Cómo le habrá quedado el ojo a Guevara?