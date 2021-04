Memes como cancha

Una vez más, el candidato presidencial de Alianza por el Progreso, César Acuña, se refirió a los constantes ‘memes’ que los usuarios de redes sociales han creado utilizando sus frases. Aún sabiendo que está en el sótano de las encuestas, Acuña sigue con fe. Dijo que será presidente aunque luego matizó: “Si no gano las elecciones tengo que seguir potenciando a APP”.

César Acuña: "38 años de experiencia y voy a decir lo que dijo el papa Francisco: ‘Los jóvenes caminan rápido, pero los viejos conocen el camino’".

Va por el tren

Ni el ferrocarril cusqueño de Rafael López Aliaga se salvó de la estrategia del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, para nacionalizar las actividades productivas. Ayer, en conversación con Canal N, sostuvo que en un eventual gobierno suyo se recuperarían los derechos de los peruanos “que fueron arrebatados”. Qué dirá ahora su contrincante...

Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, fue intervenido por la Policía. (Foto: Difusión)

El libro de K. Fujimori

La candidata de FP, Keiko Fujimori, anunció que hoy presentará el libro de su padre que ha titulado ‘La palabra del chino. El intruso’. El hecho se realiza en el día en que se conmemora el autogolpe de Alberto Fujimori. ¿Acaso es para sentirse orgulloso de ese atentado a la democracia peruana?

Keiko Fujimori presentará un libro escrito por su padre, el expresidente Alberto Fujimori. (Facebook)

Solo ve la curva

El líder de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró la noche de ayer que no analiza las encuestas. “La verdad es que no las he analizado, lo que he visto es que la curva está hacia arriba, entonces estoy por supuesto contento”, expresó. Parece ahora más confiado que nunca.

(Foto: Mario Zapata Nieto / @photo.gec )

Trámite virtual

El JNE recordó a los electores que los trámites para justificar el no ir a votar deberán realizarse en su página web.

