GUSTAVO ADRIANZÉN - I

Jalado en geografía

Tras su reunión con el titular del Congreso, Alejandro ‘el mudo’ Soto, el primer ministro Gustavo Adrianzén se pronunció sobre la situación de diferentes localidades cusqueñas tras los reiterados sismos en la zona, pero su referencia estuvo plagada de errores. En lugar de decir Quispicanchi mencionó Quispiscanchis, y a la localidad de Lucre la llamó Lacre. Uhmm, a ver si le da una repasadita a su libro de geografía antes de que lo declaren persona no grata en Cusco, su tierra natal. Ups.

(Foto: PCM)

GUSTAVO ADRIANZÉN - II

Con franelita en mano

Ayer en tanto, Adrianzén se refirió a las versiones de que Dina Boluarte habría abandonado sus funciones entre el 29 de junio y el 12 de julio del año pasado para someterse a una operación estética. Según dijo, doña Dina “nunca se ha ausentado” del cargo “desde que yo colaboro con ella”. O sea, solo desde marzo puede dar fe. A renglón seguido, y con franela en mano, dijo que la mandataria está “convaleciente de una afección pulmonar severa” y que él es testigo “del esfuerzo que ella realiza para cumplir sus labores”. Bueeeeno, como muchos otros peruanos, por lo que no es ninguna proeza, ¿verdad?

(Foto: PCM)

GUSTAVO ADRIANZÉN - III

Palmas ajenas

En otro momento, el primer ministro anunció que remitirá un proyecto al Congreso para “crear el sistema nacional especializado en flagrancia que coadyuvará a la implementación de las unidades de flagrancia”. Entusiasmado, dijo que dichas unidades son “una forma magnífica e idónea de combatir la inseguridad ciudadana” porque “permiten sentencias definitivas en no más de 48 horas” y etc. etc. etc. Todo bien, pero a ver si la próxima vez le da el crédito a quien corresponde, en este caso al Poder Judicial, que es el que puso en marcha estas unidades con sus recursos. ¿Y el Ejecutivo? Ah sí, muy bien, gracias.

(Foto: PCM)

EN EL EJECUTIVO

Ya tienen su ‘muda’

Parece que la presidenta Dina Boluarte ha decidido seguir el mal ejemplo de su vecino de la plaza Bolívar, Alejandro Soto, y seguirá en cura de silencio con la prensa a la que no da declaraciones desde el 5 de abril. Gustavo Adrianzén la justificó diciendo que “ella, como jefa de Estado, ha hecho los grandes anuncios”. “No pretendamos que nuestra señora presidenta esté todos los días declarando”, agregó. Ahhhhh, ya nos quedó claro, el Gobierno no tiene grandes anuncios que hacer, por eso Boluarte no habla… ni hablará.

(Foto:Gobierno)

WALTER GUTIÉRREZ

Ni las gracias

Ni las gracias por los servicios prestados a la Nación le dieron a Walter Gutiérrez, quien se venía desempeñando como embajador del Perú en España. Ayer se publicó la resolución suprema del Ministerio de Relaciones Exteriores que da cuenta de la aceptación de su renuncia y en ella no se le trasmite al exdefensor del Pueblo el agradecimiento “por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones”, como sí se ha hecho en otros casos. Parece que en la Cancillería siguen con la pataleta.

Foto: gob.pe

