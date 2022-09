Dios los cría...

Hincha de Bellido

Muy suelto de huesos, el congresista Waldemar Cerrón anunció que Perú Libre postularía a Guido Bellido a la presidencia del Congreso. Grande, empero, fue la sorpresa cuando el aludido expremier no solo lo desmintió, sino que aclaró que la presentación de un aspirante en representación de su bloque está todavía en evaluación. Y entonces, ¿qué le pasó a don Waldemar? Bellido lo aclaró todo. “Mi hincha es...”, comentó risueño. ¿Será por eso de que siempre hay un roto para un descosido?

(Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)

César Acuña

Juega al muertito

El exvocero de Alianza para el Progreso, congresista Eduardo Salhuana, sostuvo que César Acuña no ha cometido ningún ilícito, aunque dijo, bastante tibión, que sí “quizá” una conducta “reprochable políticamente”, por lo que ofreció disculpas al país. ¿Y qué ha dicho su líder, César Acuña? Pues nada, parece que anda jugando al muertito.

(Foto: archivo GEC)

¡Qué mentiroso ese hombre! - I

Yarrow cuadra a Castillo

Sin pelos en la lengua, la congresista Norma Yarrow le cantó sus cuatro frescas al presidente Pedro Castillo y lo acusó de haber utilizado a los niños enfermos con cáncer para obtener réditos políticos al comprometerse, en febrero pasado, a destinar S/4,183 millones para el tratamiento integral de los pacientes con ese mal. El dinero, sin embargo, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, no existe.

Norma Yarrow, de Avanza País, dedicó duras palabras a la bancada oficialista. (Foto:César Campos)

¡Qué mentiroso ese hombre! - II

¡Hartos del payaso!

“Le ha mentido al pueblo que tanto lo quiere y le tira huevos. Estamos hartos de ese circo, de ese payaso que se para al frente y ofende a nuestros niños en algo tan sensible como la enfermedad del cáncer. Que me denuncie, que me meta en Ética, pero desde acá le digo: ‘Este chequecito que enseñaste, esa fotito, va a servir para ser causal de vacancia (sic)’”, comentó la legisladora. ¿Y la respuesta del Ejecutivo? Silencioooo.

Castillo se corre del pueblo

Amor de lejos

Pedro Castillo se jacta de ser el presidente del pueblo pero no le gusta rodearse de él. Por lo menos, no cuando se trata de aquellos que le reclaman su renuncia o quieren exponerle sus demandas. Ayer, el mandatario nuevamente dispuso que se cierre el perímetro de la Plaza de Armas. ¡Qué diferencia con lo ocurrido el lunes, cuando no puso ninguna restricción! Ah, perdón, es que se trataba de su portátil...

(Foto: Presidencia)

José Arriola

ZZZZzzzz

Al congresista por Acción Popular José Arriola no fue necesario cantarle el “duérmete niño, duérmete ya...” en la sesión de la Comisión de Presupuesto, en la que, sin vergüenza y en la cara del ministro de Educación, Rosendo Serna, durmió cual lirón; solo le faltó roncar. A su costado un complaciente José Luna ni siquiera tuvo el tino de despertarlo. Vergüenza ajena... pero a la hora de cobrar sí están bien despiertos, ¿no?

El congresista José Arriola se quedó dormido durante la exposición del ministro Rosendo Serna