PATEROS - I

Defensores de oficio

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, y su colega de Justicia, Daniel Maurate, resultaron más papistas que el papa. Y es que ambos le reventaron cuetes a la presidenta Dina Boluarte. ¿La razón? Pues haber cumplido con su obligación de declarar ante el Ministerio Público. Maurate “saludó” que la mandataria acuda a la citación –¿acaso no era lo que correspondía?–, mientras que Demartini justificó su negativa a responder algunas preguntas.

PATEROS - II

Cuánta sobonería!

“Cualquier ciudadano tiene los mismos derechos, desde la presidenta hasta cualquiera de nosotros, y dentro de esos derechos está la prerrogativa de responder para contribuir a la investigación, o de no responder si las preguntas o las intenciones no son necesariamente las adecuadas para fortalecer la investigación”, comentó el titular del Midis.

JULIO DEMARTINI

Zapatero a tus zapatos

Demartini también se pronunció sobre la cuestionada ley que faculta al Congreso y al Poder Judicial a nombrar al procurador de sus respectivas instituciones. “Creo que más allá de los procedimientos y normas que se han aprobado, todo funcionario tiene que actuar, y cualquier implementación en favor de esta independencia de conciencia, pero dentro de nuestras funciones, es positivo”. ¿Acaso nadie le dijo que el Ministerio de Justicia, que forma parte del Ejecutivo que él también integra, está en contra de la norma? Zapatero a sus zapatos, ministro…

FUERZA POPULAR

Apoyará interpelación

En Fuerza Popular ya habrían tomado la decisión de respaldar la moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Con este aval ya se tendrían los votos para asegurar su presencia ante el Pleno del Legislativo. Hace apenas dos días, el vocero alterno del bloque César Revilla sostuvo que “no es momento” de tomar esa medida, pero, por lo visto, no le hicieron caso. Ups. A ver si le pasan las cifras de pacientes con dengue.

EDWIN MARTÍNEZ

Refresco total

El congresista por Acción Popular Edwin Martínez demandó cambios en el gabinete. “Hay que refrescar el gabinete con gente decidida, el floro no nos está llevando a nada bueno; hay muchos que hablan bonito, pero no ejecutan”, sostuvo, y añadió que uno de los que tendría que irse es el primer ministro Alberto Otárola. “Desde hace buen tiempo, porque el señor ha tomado una posición tal que cree que él lo maneja todo”, agregó. Ojalá ese refresco que tanto reclama pudiera darse igualmente en el Parlamento donde también hay mucho floro. Bueno, soñar no cuesta nada.