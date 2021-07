Todos vuelven

Faltando apenas nueve días para el término oficial de la legislatura –dicen que van a pedir ampliación–, la congresista Martha Chávez regresó, cual hija pródiga, a la bancada de Fuerza Popular, de la que se alejó en noviembre del año pasado por discrepar respecto al acuerdo del bloque de solicitar la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia. Al final, más duró la separación de Chávez de FP que el paso del fugaz legislador acciopopulista en la Casa de Pizarro.

Otra vez amiguis

Y seguimos en tienda naranja. Luego de que se dijeron la vela verde por Twitter, los congresistas Diethell Columbus y Carlos Mesía publicaron una foto en redes con el hashtag #UnidosHoyMasQueNunca. Sonrientes y con el dedo pulgar en alto, la dupla fujimorista dejó atrás los agravios y el intercambio de acusaciones. Ya era hora.

El congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesía, indicó que su voto será en contra de la eliminación de la inmunidad. (Captura Congreso TV)

El ‘ministro’ Columbus

Con buen humor, Columbus celebró también el yerro del canal del Estado que, en su cuenta de Twitter, lo elevó a la categoría de ministro. Ante la pregunta de un avispado tuitero que preguntó de qué cartera era titular, el legislador de FP respondió: “Jaja, de la Cartera de mi Esposa”.

ENTREVISTA A DIETHELL COLUMBUS, HABLA DE EL CASO THORNE

Metida de pata palaciega

El presidente Francisco Sagasti expresó al pueblo haitiano sus condolencias por el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, y de la primera dama, Martine Moïse. Solo un detalle, afortunadamente la esposa del mandatario logró sobrevivir al ataque. ¿A quién le caerá el jalón de orejas en Palacio?

Jovenel Moïse fue asesinado el miércoles por hombres armados que asaltaron su domicilio. (Foto: Getty Images)

Los remilgos de Verónika

La excandidata presidencial de Juntos por el Perú y hoy aliada de Pedro Castillo, Verónika Mendoza, estuvo quisquillosa con los periodistas a su salida de la casa de su otrora contendor en Breña. Cuando le preguntaron si sería la premier de un eventual gobierno de Perú Libre, respondió: “A ver, perdón, no, no hemos hablado de eso” y subió con prisa a su vehículo. Se ve que ya no está en campaña.

Los afanes de Forsyth

Otro que volvió a caer por Breña es el exaspirante presidencial de Victoria Nacional George Forsyth. ¿Habrá ido con su CV? Es que, según Castillo, son varios los que desfilan por su casa con ese fin. Veremos.

George Forsyth llegó al hospedaje donde permanece Pedro Castillo en Breña. (Foto: César Campos / @photo.gec)

VIDEO SUGERIDO

Pleno debate continuar elección de TC