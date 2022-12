Renuncias diplomáticas

Se acabó la mamadera

Tras el fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo, a los embajadores Harold Forsyth (representante del Perú ante la OEA) y Oscar Maúrtua (embajador en España) no les quedó otra que renunciar a sus respectivas misiones. Claro, esperaron a que el barco se hundiera para hacerlo y solo porque ya no les quedaba otro camino. Durante laaargos meses le lavaron la cara al expresidente en el exterior y ahora la quisieron pegar de dignos.

(Foto: OEA)

Quiere pasar por santo

Bien cara dura Bermejo

Guillermo Bermejo, hasta hace 48 horas defensor acérrimo del hoy detenido Castillo, puso cara de yo no fui tras la crisis desatada por el frustrado zarpazo contra el Congreso. En un tuit, sostuvo que jamás estuvo a favor del cierre del Legislativo ni de la vacancia presidencial. Sí, cómo no... Ya no se acuerda cuando, muy altanero y matoncito (muy propio de sus “pelotudeces democráticas”), señaló: “Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”. Y lo dijo en agosto de 2021, empezando nomás el gobierno. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.

(Foto: archivo Congreso)

Mendoza reapareció

Le pusieron megas a Vero

Después de su prolongado silencio para no comentar los latrocinios de su socio Pedro Castillo y su banda, la excandidata presidencial Verónika Mendoza salió furibunda en las redes. Sostuvo que el profesor de Chota incumplió “su promesa de cambio” y ahora perpetró un golpe “emulando al fujimorismo”. Y, como era de esperarse, terminó con su cantaleta de siempre de devolver el poder al pueblo con un proceso constituyente. Mejor se hubiera quedado calladita.

(Foto: archivo GEC)

El insólito pedido de Sigrid

En la luna de Paita...

Tal parece que el golpe de Estado y la posterior captura de Castillo impactaron seriamente a la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático), pues no otra cosa explica que en sus primeras declaraciones sobre la presidenta Dina Boluarte haya sugerido que esta cumpla las promesas que se hicieran en el plan de gobierno de Perú Libre. Que alguien la despierte.

(Foto: Congreso)

Locuaz premier desapareció

¿Betssy, dónde estás?

La expremier Bettsy Chávez se hizo humo tras la detención del aprendiz de dictador. Fue una de las últimas integrantes del gabinete ministerial que presentó su carta de renuncia y desde entonces no dio la cara por ningún lado. Bueno, debe estar muy preocupada y alistando su defensa porque, luego de lo revelado ayer por Salatiel Marrufo de que ella presionó para que contraten en Cofopri a Antonio Sotelo Calderón, el papá de su pareja, su futuro no pinta bien.

AMLO y Evo pierden un aliado

Las viudas de Castillo

En el exterior, los únicos políticos que lloraron la caída de Castillo –por quedarse con uno menos de los suyos– fueron Evo Morales y Manuel López Obrador. Acusaron de su salida a la “oligarquía peruana” y a las “élites económicas y políticas” del país. No es de extrañar esta defensa.

(Photo by Johan ORDONEZ / AFP)