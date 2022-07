Sueños imposibles

Chabelita se lanza

Lo que nos faltaba. La congresista Isabel Cortez anunció que postulará a la presidencia del Congreso de la República y para dizque convencer a sus colegas, no tuvo mejor idea que difundir un video con puro autobombo. Por lo pronto, ninguno de los cuatro integrantes de su bloque Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú) ha salido a respaldar este autolanzamiento. Bueeeeno, si algo no se le puede negar a la Chabelita es que tiene entusiasmo... y valor.

Como los niños

Martínez quiere jugar...

El congresista por Acción Popular Edwin Martínez no deja de sorprender, un día sí y el otro también. Ahora nos salió con que se opone a la ampliación de la legislatura que, por cierto, se oficializó ayer hasta el 15 de julio. ¿Y cuáles son sus argumentos técnicos? Pues ninguno. Se quejó de que “hace tiempo” que no juega un partido de fútbol y agregó que ampliar la legislatura solo “demuestra que no se es eficiente”. Vaya, vaya. Por fin, ese sí que fue un arranque de sinceridad. A ver si se lo comenta a su correligionaria María del Carmen Alva que es la que conduce el Legislativo.

Ministerio de la familia - I

El preestreno de Silvana

La congresista por Perú Libre (PL) Silvana Robles dio marcha atrás y rectificó su voto a favor del dictamen de la Comisión de Descentralización que cambia el nombre del Ministerio de la Mujer por el de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. A ver qué dice ahora su jefe Vladimir Cerrón, quien precisó que el respaldo a la iniciativa fue acordado por unanimidad por su bloque político. Bonito preestreno el de Robles, quien será vocera de PL durante el próximo año legislativo. Bueno, eso si no la desembarcan antes...

Ministerio de la familia - II

Waldemar y sus cuentos

Y sobre el tema también habló Waldemar Cerrón, el todavía portavoz del lapicito, quien para defender la propuesta alegó que “dentro de la familia está el papá, la mamá y los hijos” y que “con el cuento de la mujer no se puede dejar a la familia fuera”. Ante tamaña reflexión machista, ¿qué podemos decir?

Mariano González

Palabras, palabras...

El ministro de Defensa, Mariano González, afirmó que el otra vez prófugo César Hinostroza –sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto– va a ser perseguido por la policía de toda Europa. Mmm, mientras no sea como la persecución que dicen hay de Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez...

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.