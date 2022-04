La (DES)lealtad de Dina - I

Juegan en pared

Martín Vizcarra no da puntada sin hilo y aprovechando la crisis política en que nos tiene sumido el gobierno de Pedro Castillo, le ha pedido al mandatario que renuncie, que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la Presidencia, y que sea ella quien convoque a nuevas elecciones. ¿Tendrá algo que ver su pedido con la cercanía que, dicen por ahí, tiene su exsecretaria Mirian Morales con la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Uhmmm, cuando el río suena...

Foto: Midis / Archivo

La (DES)lealtad de Dina - II

El que calla, otorga

Y hablando de Boluarte, la prensa le preguntó si ratificaba su decisión de renunciar a la vicepresidencia si Pedro Castillo es vacado. “¿Quién ha salido a decir que mi lealtad con el presidente es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con él”, declaró, con franela en mano,en diciembre. Ayer, sin embargo, se negó a responder. ¿Será que la “lealtad” ya no es tan a prueba de balas? Por lo pronto, solo sonríe cuando los periodistas la llaman “futura presidenta”. Y ella que no quiere...

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Ilich López

El ‘niño’ se acomoda

Otro que parece seguir el ejemplo de doña Dina y quiere jalar agua para su molino es el congresista por Acción Popular, Ilich López. Sííííí, el mismo que es sindicado por Karelim López como uno de los legisladores de AP que integran el grupo de ‘Los Niños’ –ese que, según la lobista, sería parte de la mafia que opera en el Ministerio de Transportes–. Ahora resulta que se la quiere dar de opositor y pide la renuncia del jefe de Estado. ¿Cómo? Si hace apenas una semana se abstuvo de votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo. A palabras necias...

Richard Acuña

¿Buscando votos?

Con la cercanía de las elecciones ediles y regionales –solo faltan cinco meses– algunos políticos tratan de lavarse la cara y reacomodar sus fichas. El excongresista Richard Acuña se ha vuelto un ácido crítico del gobierno en las redes. Su partido Alianza para el Progreso, sin embargo, sigue siendo condescendiente y perdonavidas con el oficialismo a nivel parlamentario. ¿A quién le creemos?

¿Renuncia en camino?

La felicidad de Aníbal

Ante los rumores de su renuncia, el primer ministro Aníbal Torres no solo lo descartó sino que dijo que el día que eso ocurra lo hará “con mucha alegría”. Bien por él, pero no será el único feliz con su alejamiento de la PCM. ¿Quiénes se apuntan?

Foto: PCM

