Martín Vizcarra

Desde el balcón

Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés. El Poder Judicial rechazó la demanda de amparo presentada por su defensa legal, a través de la cual buscaba dejar sin efecto la inhabilitación para ejercer función pública por cinco años que le impuso el Congreso en mayo de 2022. Ni modo, el exmandatario tendrá que conformarse con ver desde la tribuna los próximos comicios en los que desde ya asegura la participación de su recién nacido partido político Perú Primero.

Viajeros - I

Congresistas no habidos

Y mientras el grupo de congresistas —integrado por los acciopopulistas Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López y Jorge Flores Ancachi, la perulibrista Kelly Portalatino y Elizabeth Medina del Bloque Magisterial— que viajó a China para participar en la feria tecnológica MWC-Shanghai, por invitación de una empresa privada, sigue su periplo por tierras asiáticas, aquí en Lima sus colegas de bancada ya no saben cómo justificar tremendo desatino, por decir lo menos.





Viajeros - II

Mal de muchos…

“Deja un sinsabor, (…) la precisión la tendrían que dar ellos (los congresistas); no necesariamente habría que ponerles una cruz, habría que esperar que nos digan por qué tomaron esa decisión”, comentó Álex Paredes, quien sigue esperando sentado a su amiguis Elizabeth Medina. En AP, en tanto, han optado por el silencio (cómplice) pues cuatro de los seis viajeros son de sus filas, entre ellos Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, y el ‘niño’ Flores Ancachi. Como quien dice, se juntaron perro, pericote y gato.

Roberto Sánchez

Con Dios y con el diablo

El exministro del golpista Pedro Castillo y congresista por Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no quiere pelearse con sus amigos de Perú Libre. Consultado sobre la vergonzosa defensa de María Agüero a la terrorista alias ‘camarada Vilma’ respondió: “No he escuchado sus apreciaciones, no sé en qué contexto las ha emitido, pero hago un deslinde absolutamente tajante con toda forma de violencia y terrorismo…”, indicó. Uhmmm, quiere quedar bien con Dios y con el diablo.

Micky Torres

Se tienen fe

El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, comentó la última encuesta de Ipsos que revela que un 61% de la población no votaría “definitivamente” por su lideresa Keiko Fujimori para la Presidencia. “Ojalá (ella) no se canse de intentar, es la primera mujer que ha llegado tres veces a una final, no tengo cómo decirle que no lo siga intentando; sería tan ilógico como decirle a Verónika Mendoza, que ni siquiera ha pasado a una final, que deje de intentarlo…”, comentó. Bueno, si algo hay que reconocerle a Miki es el entusiasmo, la objetividad de su análisis ya es otro cantar.

