Estas son las cortitas de hoy jueves 6 de febrero de 2025

DINA BOLUARTE

Señora Hepabionta

Los aires de su natal Apurímac no le cayeron nada bien a la presidenta Dina Boluarte quien sigue en modo ‘busca bronca’. “Me han comentado que las farmacias están vendiendo cantidad de Hepabionta, es decir, que están sanando sus hígados aquellos que siempre critican y critican y critican”, dijo, en tono retador, durante su discurso ante los pobladores. A ver si algunos de sus ayayeros, perdón, de sus ministros le compra un poquito de esa medicina también a la mandataria.

Imagen

QUERO Y DEMARTINI

Ya para qué

A propósito de ayayeros, el ministro de Educación, Morgan Quero, ¡cuándo no!, salió a rasgarse las vestiduras por su jefecita quien, dijo él, “trabaja sin cálculo político, sin intereses personales”. Uy sí. De pasadita, aludió a su excolega del Midis Julio Demartini y pidió que “reconozcamos el gran trabajo” que hizo en su sector. Un poquito tarde, ¿no cree? Si cuando le llovieron palos al exministro no dijo nada, ahora ya para qué.

Imagen

JOSÉ JERÍ

Blindar o no blindar

Y hoy, de no mediar blindajes, ups, perdón, inconvenientes, se votará en la Comisión de Ética Parlamentaria si se inicia o no indagación al congresista por Somos Perú, José Jerí, por las denuncias en su contra por presunta violación sexual. A ver si esta vez Rosangella Barbarán, Auristela Obando, Héctor Ventura, Kelly Portalatino, Nancy Heindinger, Kira Alcarraz, María Taipe y Cruz Zeta no se les ocurre ausentarse o pedir licencia… otra vez.

Imagen

MARTÍN VIZCARRA

Mucha bulla

Martín Vizcarra anda con delirios de persecución. Grabó un tiktok en las inmediaciones de su local partidario y desde allí expresó su extrañeza porque, según él, en un poste cercano “hay cámaras de seguridad recientemente instaladas de última generación, inclusive con panel solar”. “¿Nos están cuidando, nos están vigilando? Hola, ¿será la DINI?”, preguntó con ironía. Parece que nadie le informó que la Municipalidad de San Isidro viene instalando nuevas cámaras de seguridad en el distrito. La próxima vez, infórmese primero.