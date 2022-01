Bronca en el Congreso - I

Bellido gallito

Un vergonzoso episodio se escenificó en la Comisión de Comercio Exterior del Congreso que llegó al clímax cuando Guido Bellido y Ernesto Bustamante se retaron a pelear. Todo empezó cuando se debatía el tema de canon minero para el turismo y Bellido llamó “señorito” y “señor business plan” al congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Lizarzaburu por oponerse a esa iniciativa.

Guido Bellido y Ernesto Bustamante protagonizan incidente y se retan a pelear afuera del Congreso. Foto: archivo PCM y archivo GEC

Bronca en el Congreso - II

Parado y sin polo

Los calificativos de Bellido desataron la furia del también fujimorista Ernesto Bustamante y solicitó que retire las palabras. El expremier retiró la expresión no sin antes pedir que se deje a un lado las “bravuconadas”. Sintiéndose aludido, Bustamante preguntó si acaso Bellido “se había levantado con el pie izquierdo y sin tomar café”. El desenlace llegó a los segundos. “Señor (Bustamante), si usted tiene algún problema personal conmigo, estoy acá en el Congreso”. Bustamante replicó: “¿Qué le pasa al señor Bellido? ¿Me está retando a que vaya a pelear con él? Cuando quieras compadre, pero en este momento estamos en sesión”. Tremendos ‘padres de la patria’ que tenemos.

(Foto: archivo twitter @ErnesBustamante )

La teoría del abogado Pachas

¿Por qué sube el dólar?

Ya sabíamos que el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, era medio mentirosillo, sobre todo cuando dijo que se le había entregado todo a la Fiscalía y no era cierto, pero ayer se coronó y soltó una frase de antología que ni a los peruposibilistas se le hubiese ocurrido. “Cuando se investiga a la persona que dirige al país, esto genera que el dólar suba, que los inversores económicos no quieran venir, crea inestabilidad política”, dijo Pachas sin ningún rubor. Julio Velarde, del BCR, se habrá matado de la risa.

Pedro Castillo y su abogado, Eduardo Pachas. Foto: Presidencia

Premier Mirtha Vásquez

No le entran balas

Y hablando del abogado del presidente, la premier Mirtha Vásquez asumió el papel de abogada del abogado, haciendo malabares para no enredarse más. Cuando la prensa le preguntó cómo queda luego de que el letrado dijera que no se entregará a la Fiscalía ninguna lista de invitados al local de Breña, porque no existe, y después de que ella había dicho que ya se entregó la nómina, respondió que se trata de una estrategia de la defensa legal. “Depende del abogado la entrega de información”, precisó. ¡Plop¡

(Foto: Twitter)

