PPK

Baraja de sucesores

Tras la presentación de su libro Tarea incompleta: una memoria 1938-2023, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se animó a dar su opinión sobre quiénes podrían ser sus posibles sucesores en la política. En entrevista con Canal N mencionó a Rafael Belaunde Llosa, al empresario Carlos Añaños y al humorista Carlos Álvarez, quien, destacó, “tiene muy buenas ideas”. Hasta se animó a catalogarlo como el ‘Zelenski peruano’, en alusión al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien antes de su carrera política fue actor, guionista y productor de cine y televisión.

SUSEL VS. DINA

Trapitos al aire

El nuevo pedido de la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República para que le autorice un tercer viaje al extranjero, esta vez a Europa, no le hizo ninguna gracia a la parlamentaria Susel Paredes, quien le recomendó a la mandataria que espere a concluir su mandato para viajar con su plata. “Si ella quiere ir a ver al papa, que espere. Apenas termine de gobernar que vaya a ver al papa. Yo no voy a dar permiso para que vaya a ver al papa ni para que vaya a promocionar el país como destino turístico”, dijo con cara de pocos amigos. Snif, snif, parece que no la quiere…

MARÍA ‘MOCHASUELDOS’

En la recta final

Mientras tanto, Susel Paredes se abocará en estos días a elaborar su informe final sobre la denuncia constitucional presentada contra María ‘mochasueldos’ Cordero Jon Tay precisamente por el recorte de sueldos a sus trabajadores y cuyo plazo de presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vencería a mediados de la próxima semana. La parlamentaria confirmó a Perú21 que Cordero no se presentó a dar sus descargos y en su lugar envió a sus abogados. Asimismo, no descartó solicitar una ampliación para presentar su informe debido a la complejidad del caso. Uhmmm, ya no la hagan larga, por favor…