Estas son las cortitas de hoy jueves 5 de diciembre de 2024

César Vásquez - I

Ganó “por una nariz”

Por una nariz le ganó ayer el ministro de Salud, César Vásquez, a sus colegas del gabinete. Y es que los madrugó en su defensa a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Muy tempranito, en declaraciones a los periodistas, aseguró que su jefa “nunca dejó de ejercer sus funciones” durante el posoperatorio de la cirugía estética a la nariz a la que, ahora se sabe, fue sometida entre junio y julio. “Nunca se me informó (de la operación). Mi función no es atender a la presidenta sino la salud del país y yo SÍ he hecho mi función”, subrayó. Esteee, ¿y quién NO cumplió con su función? Parece que el subconsciente lo traiciona.

César Vásquez - II

Despistado

Y como no podía ser de otra manera, el titular de Salud no quiso perder la oportunidad para franelear, ups, perdón, para destacar el trabajo de la mandataria, y recalcó que ella “siempre nos ha tenido monitorizados (sic) y liderando…”. “No me consta ni tengo la certeza de que la presidenta se haya operado”, agregó. Chispas, parece que Vásquez resultó ser más despistado que su líder político César Acuña.

Santiváñez vs. Otárola - I

Primer round

Otro que se arañó con el tema fue el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien calificó de “desleal” al ex primer ministro Alberto Otárola por haber confirmado la cirugía estética de la jefa de Estado. “Jamás hablo, y mucho menos me refiero a comentarios o dichos que pudiera hacer una persona desleal o que sus ánimos pudieran tener la manifiesta intención de afectar. Para mí los dichos de los desleales no tienen ningún sentido”, comentó indignado el cuestionado titular del Mininter.

Santiváñez vs. Otárola - II

Knockout

Y como no podía ser de otra forma, ahí nomás le respondió el expremier. “Decir la verdad no es ser desleal. Acorralar y traicionar a buenos policías, implementar por encargo seguimientos ilegales y aferrarse al cargo ante rotundo fracaso en la gestión; eso sí es deslealtad. Lo sabe muy bien la gloriosa Policía y le consta a todo el Perú”, escribió Otárola en su cuenta de la red social X. Auchh, eso sí que dolió.

Dina Boluarte

Sin aplausos

En medio de toda la batahola que se ha armado en torno a sus retoquitos faciales apareció ayer la presidenta Dina Boluarte en una actividad pública en el Callao. “Esta presidenta, mujer andina, lleva las riendas del país, las estamos llevando bien aunque algunos pocos digan que no hay liderazgo, que no estamos trabajando y nos ponen 3 de nota en las encuestas; ustedes son la mejor encuesta…”, dijo dirigiéndose al auditorio integrado mayoritariamente por jóvenes; nadie le aplaudió.