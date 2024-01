Alejandro Soto

Abucheado

Con el pie izquierdo empezó Alejandro Soto el 2024, aunque ya debe estar acostumbrado porque el rechazo que genera por donde vaya no es novedad. Esta vez fue en su tierra natal, donde asistió a la ceremonia de inicio del año judicial en la Corte Superior de Justicia de Cusco. A su ingreso al local, algunos transeúntes advirtieron su presencia y no dudaron en pifiarlo. “Fuera corrupto”, “largo”, “traidor”, le gritaron. “Este señor debe irse, no estar fastidiando, solo busca sus intereses, defender sus propiedades; a Cusco (él) no le sirve para nada”, comentó un poblador. Uhm, bien dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios.

Alberto Fujimori

Reaparece

Alberto Fujimori hizo su primera aparición en público desde que fuera excarcelado el pasado 6 de diciembre. Acompañado de su abogado Elio Riera, se apersonó al local del Reniec de San Luis para actualizar los datos de su documento de identidad que ahora consigna como su nuevo domicilio el distrito de San Borja. A su salida hubo quienes se acercaron para saludarlo, lo que agradeció, pero sin dar declaraciones.

Carlos Neuhaus

Toma distancia

El colectivo Coalición Ciudadana, que hace una semana planteó, a través de un manifiesto, un adelanto de elecciones como salida a la crisis política, ya registra sus primeras bajas. Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano, retiró su firma del documento por discrepar en el pedido de anticipo electoral. “No queremos repetir la historia que tuvimos en las últimas elecciones generales donde tuvimos que definir entre dos extremos”, comentó. Otro que habría tomado la misma decisión, pero por otras razones, es el exministro castillista Hernando Cevallos. Ahora pues.

Luis Valdez

Lavada de manos

Ante las críticas a la iniciativa del congresista Roberto Chiabra para que se le quite a la Junta Nacional de Justicia la facultad de destituir jueces y fiscales supremos para dársela al Congreso, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, rapidito nomás, salió a quitarle piso al planteamiento arguyendo que el partido de César Acuña no asume el proyecto “porque nunca ha sido socializado ni presentado por nuestra bancada”. Esteee, un momentito. A ver si le dan un par de lentes para que lea la propuesta que lleva la firma del vocero de la bancada Eduardo Salhuana y otros legisladores del bloque. Y ahora, ¿qué excusa ensayará?

Zamir Villaverde

Nuevo intento

Zamir Villaverde aguarda la audiencia judicial en la que se verá su apelación a la decisión que le niega viajar a Estados Unidos para someterse a una evaluación médica por la esclerosis múltiple que se le ha diagnosticado. La Tercera Sala Penal de Apelaciones tendrá la última palabra.