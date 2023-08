LUIS CORDERO JON TAY

Barbas en remojo

Luis Cordero Jon Tay, congresista que integró la bancada de Fuerza Popular, estaría con las horas contadas. La Comisión de Ética solicitará que se debata en el Pleno ¡por fin! el informe de ese grupo de trabajo que recomienda su suspensión por 60 días por haber agredido físicamente a su pareja. El expediente fue aprobado en junio, y desde entonces está encarpetado por la Mesa Directiva que presidió José Williams. Preguntita suelta, ¿harán lo mismo Alejandro Soto y compañía o seguiremos con aquello de que otorongo no come otorongo?

ALEJANDRO SOTO

Busca respaldo

Y a propósito del cuestionado titular del Parlamento, este agradeció a la bancada Alianza para el Progreso por el “respaldo unánime” a su gestión. Y cómo no, si se trata de su agrupación, que ha decidido sacar cara por él pese a las graves y numerosas denuncias formuladas en su contra. Mientras tanto, el cusqueño sigue como si nada, y convocó para hoy, a partir de las 10 de la mañana, a los legisladores para una sesión semipresencial. Parece que todavía no se enteró de que hace tiempo terminó la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿o será más bien que no quiere enemistarse con sus coleguitas que prefieren participar desde la comodidad de su casa, la playa, etc. etc. etc.?

PAUL GUTIÉRREZ

Agua para su molino

Parece que el mal ejemplo cunde. El legislador Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, ha presentado un proyecto de ley para modificar las causales por las que es posible que una persona sea exonerada del pago de la pensión de alimentos para sus hijos. Vivo se cree. Y es que, según informó el Centro Líber, Gutiérrez se encuentra inmerso precisamente en un proceso judicial desde 1999 en cuyo marco le han rechazado hasta en tres ocasiones su pedido para dejar sin efecto sus obligaciones con su hija. ¡Qué buena raza!

DIGNA CALLE

Indignante ausencia

Y hoy, en la sesión plenaria, veremos si la legisladora por Podemos Perú Digna Calle se “digna” a reaparecer en el hemiciclo, como lo aseguró su jefecito José Luna Gálvez luego de 8 meses de su paseo, perdón, de su permanencia en Estados Unidos. A ver si desde su agrupación no ensayan una nueva excusa para justificar su inasistencia. Veremos dijo el ciego… y nunca pudo ver.

Digna Calle ha pedido licencia sin goce de haber desde enero de este año. (Foto: Congreso)

CONGRESO

Bicameralidad

En la agenda del Pleno de hoy figura el dictamen de la Comisión de Constitución que plantea restituir la bicameralidad en el Parlamento. La propuesta contempla una Cámara de Diputados y un Senado con 130 y 60 integrantes, respectivamente. La duda es si la pondrán de una vez a discusión o esperarán a asegurar los 87 votos que necesitan para su aprobación. Veremos.