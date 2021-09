Guillermo se las da de vivo - I

Bermejo, el ausente

Muy vivo se cree el congresista oficialista Guillermo Bermejo quien, haciendo tabla rasa de la neutralidad a la que está obligado, sigue recorriendo el país para recabar firmas para un referéndum con miras a una Asamblea Constituyente. No solo eso. Pese a estar ayer en Junín haciendo actividades proselitistas, marcó asistencia en la sesión plenaria. “Hemos estado mientras hemos podido”, alegó. ¡Qué buena raza!

LIMA 24 JULIO 2021 LA CASA DEL MAESTRO UBICADA EN EL PASEO COLON, CENTRO DE LIMA, ES EL ESCENARIO PARA EL CONGRESO PARTIDARIO DE PERU LIBRE ASISTIO PRESIDENTE PEDRO CASTILLO CONGRESISTA ELECTO GUILLERMO BERMEJO ABOGADO JULIAN PALACION FOTOS EDUARDO CAVERO

Guillermo se las da de vivo - II

A Comisión de Ética

Pero ayer mismo, la bancada de Avanza País solicitó a la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, que se investigue de oficio a Bermejo. Ya veremos si la sorna y la sonrisa se le quitan al legislador, quien ayer, ante los cuestionamientos de la prensa, no encontró mejor respuesta que el agravio. Tremendo caradura...

Karol Paredes también lidera la Comisión de Ética. (Foto: achivo Andina)

Guido Bellido

El estudiante eterno

El premier Guido Bellido se la pasó 13 años en la Universidad San Antonio Abad del Cusco “estudiando” la carrera de ingeniería electrónica pero, según un informe de Cuarto Poder, no aprobó el curso de inglés que era requisito para obtener el bachillerato. ¿Cómo le hizo entonces para graduarse? Pues la respuesta la tendrá que dar el rector de esa casa de estudios, Eleazar Crucinta, a quien el vocero de Avanza País, José Williams, le ha cursado un pedido de información. Ojalá nomás no se demore para responder lo que Bellido para estudiar.

Ministros en rojo

A la escuelita

Y ojalá que los integrantes del gabinete sean mejores alumnos que su jefe. Este sábado tendrán su primer taller sobre prevención del acoso político y el encargado de inaugurarlo será el presidente Pedro Castillo. ¿Dónde es la cita? En Palacio de Gobierno. Esperemos nomás que el jefe de Estado no se aburra y que Bellido haya mejorado en algo sus técnicas de estudio aunque muchos damos por descontado que saldrá jalado.

Reunión de ministros de Estado. (Foto: PCM)

Se muere de miedo

Las redes de Iber

Iber Maraví sostuvo, días atrás, que estaba listo para ser interpelado, pero ahí nomás quiso ponerle cabe al Parlamento solicitando información que no corresponde. Como no prosperó la maniobra, ayer no solo ensayó su defensa en una entrevista radial, sino que no tuvo empacho en utilizar las redes sociales del Ministerio de Trabajo para difundir las opiniones de dirigentes sindicales en contra de la interpelación y en respaldo a su gestión. ¿No dijo que no le temía al Congreso? La verdad es que se muere de miedo...

Se aferra. Pese a los cuestionamientos, el ministro Iber Maraví se ha negado a renunciar a su cargo. (GEC)

