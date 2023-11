EN EL CONGRESO

A río revuelto…

Con toda la batahola generada por la red criminal en el Ministerio Público y el fallo del Tribunal Constitucional sobre Alberto Fujimori, entre otros temas, andan más que contentos en el Congreso, pues ha pasado a segundo plano el debate político sobre el inmerecido bono de S/9,900 para los parlamentarios. Uno de ellos, Guido Bellido, sin embargo, ha salido a defender con uñas y dientes el “aguinaldo prenavideño”. “¿Por qué tengo que devolver? Es parte de un régimen laboral…”, alegó. ¿What? ¿De cuándo acá colarse entre los beneficiarios de un convenio sindical es parte del régimen laboral?

PATRICIA CHIRINOS

Cara a cara

En la bancada Avanza País, dicen por ahí, hay fastidio por las informaciones sobre la presunta vinculación de Patricia Chirinos con el hoy detenido exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva. La vocera de su bloque Norma Yarrow no ha querido poner las manos al fuego por ella, y ha dicho que la respuesta sobre su nexo con Villanueva “la va a tener que dar Patricia, no la puedo dar yo”. Esteee, entonces que le dé un consejito: que deje de correrse de la prensa —impidió el ingreso de los periodistas a una actividad pública— y dé las explicaciones face to face y no vía X.

Patricia Chirinos

MARÍA CORDERO

Lágrimas ¿de cocodrila?

Tras la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar a María Cordero Jon Tay del delito de concusión, inhabilitarla para ejercer función pública por 10 años y suspenderla del cargo en tanto dure la investigación fiscal en su contra, la parlamentaria se quejó de que las “tergiversaciones de la prensa” están “induciendo a error” al subgrupo. La exfujimorista, además, con algunas lagrimitas, cuestionó que se le pretenda dizque “juzgar por lo mismo dos veces” a nivel congresal y fiscal. ¿Va por su segundo periodo como congresista y hasta ahora no sabe que son dos cosas distintas?

DINA BOLUARTE

Plagio

El Ministerio Público incautó un ejemplar de la obra El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que tiene entre sus autores a la presidenta Dina Boluarte; esto en el marco de la investigación por presunta comisión del delito contra los derechos de autor-plagio que se lleva a cabo en contra de la mandataria.