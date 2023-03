‘Escuelean’ a Luna - I

Fue por lana y...

El congresista José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto, fue por lana y salió trasquiladazo. Y es que en su afán de dejar mal parado al ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, le achacó la falta de atención a los pedidos de algunos congresistas a la juventud de los funcionarios de su portafolio.

‘Escuelean’ a Luna - II

‘Pulpines’ en el MEF

Con lo que no contó Luna es con los buenos reflejos del titular del MEF. “En el MEF hemos logrado combinar experiencia y juventud, pero lo más importante son las ganas de sacar al país adelante. De nada sirve un hombre experimentado, de muchos años, pero que va a calentar el asiento, que hace hora, que no responde a las necesidades, que es corrupto. Este es un equipo (técnico) nuevo, transparente y que tiene todo mi respaldo”, le espetó. Cómo le debe haber dolido la guapeada a Luna, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

(Foto: gob.pe)

Pedro Castillo

Nos cree ingenuos

Pedro Castillo reapareció en una audiencia del proceso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y allí, una vez más, se victimizó alegando que el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía “no es porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar. (...) Jamás he liderado o he sido parte de una red criminal ni he sido cómplice de un delito”, añadió. ¿Habrá ingenuos que todavía le creen?

Isabel Cortez

En la luna

Isabel Cortez no acierta una. En la Comisión de Economía, donde se debatían los proyectos populistas sobre el retiro de fondos de las AFP, la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú no tuvo mejor idea que cuestionar que el MEF, el BCR y la SBS, según ella, emitan sus opiniones técnicas con celeridad cuando se trata de proyectos sobre las AFP, y no ocurra lo mismo cuando estos se refieren a la ONP. La titular del grupo, Rosangella Barbarán, tuvo que recordarle que ese tema se discutió ¡meses atrás! y ahora el debate era sobre otra materia. A ver si los asesores hacen su chamba y le informan sobre qué se discute, cuándo y por qué.

(Congreso)

Perú en Colombia

Retira embajador

La Cancillería peruana anunció el retiro definitivo de nuestro embajador en Colombia debido a “las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad” y desconocer que el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo dio un golpe de Estado. No obstante, hizo votos porque la relación bilateral retome su cauce en el marco del respeto mutuo.