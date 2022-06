AP NO COME A AP - I

El entusiasmo de Karol

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes, informó que ese grupo de trabajo evaluará si abre una indagación de oficio al congresista por Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien participó en una sesión de trabajo mientras veraneaba en las playas del norte. ¡Cuánta celeridad! Ojalá fuera así de agilita cuando se trata de sus seis correligionarios conocidos como ‘Los Niños’.

AP NO COME A AP - II

¿Y Los Niños?

Y es que ya van varias semanas y hasta ahora –sea por una u otra razón, o pretexto– se va dilatando el inicio de la investigación. Y ojo que ahí sí no se le ocurrió a Paredes ver el caso de oficio. Noooo, ¡qué bah! Hubo que esperar a que el tema se lo pusiera sobre el tapete la Comisión de Fiscalización. ¿Será por eso de que acciopopulista no come acciopopulista?

(Composición: El Comercio)

Nuevo defensor

No por mucho madrugar

También aceleradita anda la Comisión encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo. De acuerdo al cronograma de trabajo aprobado el martes, el Pleno ya podrá elegir al sucesor de Walter Gutiérrez a partir del 16 de agosto. Por lo pronto, este sábado 6 y lunes 8 las bancadas presentarán sus propuestas. No por mucho madrugar...

(Foto: archivo GEC)

Sigrid Bazán

La sobrinísima

Sigrid Bazán quiso pasar piola. Nunca mencionó las llamaditas telefónicas que le hiciera el hoy prófugo Fray Vásquez Castillo sino hasta que el tema salió a la luz el último fin de semana. Según dice ahora, fueron dos llamadas “tan cortas” que por ellas no se puede cuestionar su “accionar político”. Ahhh bueno, eso que ni le preocupe porque su desempeño es criticado desde mucho antes, y no por su relación con el sobrinísimo, sino por hacerse de la vista gorda respecto de toooodas las irregularidades del gobierno del “tío” Pedro. Todo queda en familia...

(Foto: archivo Congreso)

Daniel Salaverry

Bajo la lupa del PJ

El Poder Judicial evaluará la próxima semana si acoge el pedido de la Fiscalía para que se dicte comparecencia con restricciones contra Daniel Salaverry, asesor del presidente Pedro Castillo. ¿Y a cuenta de qué? Pues resulta que el exlegislador fujimorista es investigado por presentar informes supuestamente fraudulentos sobre sus actividades en semana de representación entre 2017 y 2018. Por lo visto, el profe no quiere malograr su racha de personajes cuestionables en el entorno presidencial.

(Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.