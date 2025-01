Estas son las cortitas de hoy jueves 30 de enero de 2025

TULIO VIZCARRA

Autocrítica

Al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Tulio Vizcarra, le han causado escozor las declaraciones de la primera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez, quien aseguró que ese poder del Estado podría funcionar bien con el 50% de los servidores que tiene actualmente y que superan ya los 3,900, y replicó airado que se debe rebajar el número de trabajadores de los despachos congresales. “Hay que hacer una autocrítica primero”, añadió. Uhm, sí pues. ¿Qué le parece si empezamos a hacer autocrítica con el bono de S/20,000 que recibió este mes por nada?

Imagen

DINA BOLUARTE

Desatinada

Las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sosteniendo que el sistema de justicia peruano da vergüenza, han generado rechazo en diferentes esferas como el Tribunal Constitucional. Allí, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse comentó que los calificativos de la mandataria son más políticos que técnicos. “No es un comentario atinado ni adecuado”, dijo. Sí pues, como tantos otros, pero ya no es sorpresa, ella ya nos tiene acostumbrados, ¿o no?

Imagen

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Como el avestruz

Quien anda en calidad de no habido es el engreído de la mandataria, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien hasta ahora no ofrece disculpas públicas por haber presentado al empresario Juan Antonio García Flores como un dizque peligroso extorsionador de Lima norte. Y, ojo, ese no es el único caso. También un sereno de la Municipalidad de Lima, Carlos Lunavictoria, corrió la misma suerte. Ha sido el coronel PNP Franco Moreno quien rectificó la versión del pinky de doña Dina. Le faltó valor.

Imagen

JOAQUÍN REY

Predicciones

Apoyo Consultoría ha reconocido a nuestro columnista Joaquín Rey como el analista que tuvo las predicciones más acertadas respecto de una serie de eventos políticos con efectos disruptivos a lo largo de 2024. El sondeo de la institución incluyó a 31 expertos con el fin de construir un indicador de consenso. Merecido reconocimiento.