Los supuestos de Ayala

El exministro de Defensa Walter Ayala recurrió a una leguleyada para evitar dar respuestas concretas sobre su relación con Bruno Pacheco. Arguyendo que aún no ha declarado ante la Fiscalía, Ayala contestó con supuestos en una entrevista. “Supuestamente Bruno se iba a encontrar con una persona pero, como estaba supuestamente en Lurín, me llama y me dice que supuestamente una persona va a dejar un encargo en mi oficina, (...) la persona vino y me dejó supuestamente un encargo para él y de ahí supuestamente viene y yo se lo entrego supuestamente...”, dijo en una entrevista. Bueno, esa es supuestamente la defensa que esgrimirá el supuestamente exministro Ayala; estamos advertidos.

Denuncia a Karelim

Venganza de ‘Los Niños’

Y ‘Los Niños’ siguen haciendo de las suyas. Fastidiados porque fueron puestos al descubierto por Karelim López, los congresistas Ilich López y Darwin Espinoza han denunciado a la lobista por presunto delito de desobediencia a la autoridad. Y es que, dicen, no ha entregado las pruebas que corroboran que ellos son parte de la ‘guardería’ de Pedro Castillo. Paciencia, que cuando todo salga, se arrepentirán de haber reclamado.

Julio Velarde

Resaca del feriado

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se mostró risueño cuando él mismo cayó en cuenta que, durante la presentación que realizaba en un foro económico, olvidó pasar las diapositivas que había preparado y que graficaban su explicación. “El mundo está complicado y me he olvidado de pasar los gráficos; como ayer fue feriado, estoy con una presentación algo retrasada”, comentó.

Guillermo Bermejo y la OEA

Pelotudeces democráticas

El congresista Guillermo Bermejo no quiere perder la oportunidad de figuretear y, aprovechando la llegada de una misión de la OEA a Lima, ha solicitado, con su bancada Perú Democrático, sostener una reunión con la delegación para dizque hablar sobre “institucionalidad, democracia y Estado de derecho”, o sea –como él mismo señaló alguna vez– sobre “pelotudeces democráticas”. Sin comentarios.

Kenji Fujimori

Heridas abiertas

Kenji Fujimori reapareció en el juicio que se sigue en su contra por la supuesta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Allí, el menor del clan Fujimori dijo: “No quiero saber nada de política”, y evidenció su resentimiento con Fuerza Popular, agrupación que lidera su hermana Keiko. “Lo digo con el corazón en la mano, (...) no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación que con malas artes me ha traído hasta aquí”, comentó. Y lloró al recordar que su madre sufrió por su caso.

