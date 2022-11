Vladi y su cuota de poder- I

Ahora quiere Essalud

No da puntada sin hilo. Parece que la cuota de poder que tiene Vladimir Cerrón en el Ministerio de Salud ya le quedó chica y ahora apunta a “oficializarla” en Essalud. Aprovechando la pifiada que le dieron a su socio político Pedro Castillo, el dueño de Perú Libre pretendió jalar agua para su molino y reclamó no solo cambios en esa institución sino también su unificación con el Minsa. “En EsSalud las cúpulas siguen reinando, no se siente la fibra del gobierno, menos del cambio que habla”, escribió.

Vladi y su cuota de poder- II

Le quita piso al profe

El Vladi oficialista también cuestionó la designación como viceministro de Defensa de Andrés Eduardo Salas Jaén, quien ayer mismo fue expectorado de las filas de Renovación Popular. “¿Cómo entender que Castillo nombre en espacios estratégicos a sus golpistas? Pues Castillo está solo, sin partido, sin bancada magisterial, capturado por ayayeros, con la soga al cuello”, apuntó Cerrón. Bueno, eso de la soga al cuello es muy cierto, pero por las tropelías que se han cometido en su gobierno, ¿o no?

Le salió competencia a Salas

La ‘franela’ de Oscorima

Y a propósito del profe, ayer se reunió en Palacio de Gobierno con autoridades electas, entre ellas el gobernador regional electo de Ayacucho Wilfredo Oscorima –sobre quien pesa un impedimento de salida del país por un año por los presuntos delitos de cohecho y colusión–, y quien le sacó lustre a la franela. “Queremos desearle éxitos, su éxito es nuestro éxito, su fracaso es nuestro fracaso, porque usted es el jefe del Estado, el capitán del barco...”, le dijo Oscorima al jefe de Estado. ¡Cuídense Félix Chero y Alejandro Salas, que ya les salió competencia!

Juan Silva

Restricciones

El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Norma Sánchez Córdova, exesposa del amiguis de Castillo y exministro de Transportes Juan Silva, quien sigue convenientemente prófugo de la justicia. Sánchez es investigada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder por el presunto delito de lavado de activos.

Heidy Juárez en Podemos Perú

Como en casa

La congresista Heidy Juárez, quien fue expulsada de Alianza para el Progreso acusada de haber filtrado los audios que se tumbaron a Lady Camones de la Presidencia del Congreso, se puso la camiseta casi casi oficialista. Y es que se sumó a la bancada de Podemos Perú que tiene no pocas coincidencias con el gobierno, ¿cierto?

Congreso de la república

Se acabó el recreo

El Parlamento anunció que a partir del próximo jueves 10 todas las sesiones del Pleno serán presenciales. ¿Y por qué no lo hicieron desde ayer? A ver si ahora sí aprietan el acelerador en las distintas comisiones donde parece que se han quedado dormidos...

