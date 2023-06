EDWIN MARTÍNEZ - I

Y volver, volver, volver…

El congresista por Acción Popular, Edwin Martínez, no la ha pasado nada bien en los últimos tiempos. Ya en tres ocasiones sus detractores en Arequipa no han dudado en lanzarle de todo —botellas plásticas, huevos y hasta piedras— durante sus presentaciones públicas y la última fue el fin de semana en Cerro Colorado. Pese a ello, el legislador ha señalado que no tiene miedo y que volverá a su tierra. Uhmm, a ver si sus colegas de Perú Libre siguen su ejemplo porque varios de ellos ni se asoman por sus regiones. ¿A qué le temen?

EDWIN MARTÍNEZ - II

No se junta con ‘Niños’

A donde sí no volverá Edwin Martínez es a las reuniones del bloque de la lampa, pues está muy molesto por haber sido puesto en el mismo saco con ‘Los Niños’ de su agrupación quienes —se quejó— no han deslindado su supuesta participación en ese grupo. “Todos saben bien que no he participado donde haya estado ese grupo con el expresidente (Pedro Castillo), deberían tener la valentía de decir: ‘nunca ha participado con nosotros’”. Bueeeno, congresista, también que usted le pide peras al olmo…

EDITH JULÓN

De bien lejitos

La congresista de APP Edith Julón ha aclarado que no tiene ninguna relación desde el año 2016 con el padre de su hija, Alejandro Sánchez, sííí, el dueño de la casa Sarratea donde despachaba clandestinamente el golpista Pedro Castillo, y quien se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado. “Él es el padre de mi hija. Estuve a punto de separarme de mi actual pareja por las vinculaciones… Muchas cosas se dijeron en ese entonces, quiero zanjar ese tema”, comentó.

CÉSAR ACUÑA

Quita cuerpo

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, minimizó las críticas por su cercanía al gobierno de Dina Boluarte y sostuvo que a Palacio “no he ido más de cuatro veces”. “No hay ninguna alianza”, agregó, tras anunciar que mañana viernes llegará el premier Alberto Otárola a la región La Libertad para firmar la adenda del proyecto de irrigación Chavimochic. Uhm. En otro momento, cuestionó la aprobación de la ley que autoriza el nombramiento automático de docentes contratados en colegios públicos. “Fue una equivocación, no solo de la bancada de APP, sino del Congreso en general”, indicó. No quiere cargar solito con el muerto.

ZORAIDA ÁVALOS

Ya fue

Y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia suspendió hasta el lunes 3 su reunión en la que debía analizar la decisión del Congreso de inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 5 años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Lo cierto es que sea el lunes o después nada cambiará para la extitular del Ministerio Público. ¿O se olvidaron de la independencia de poderes?

