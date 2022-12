Susy Díaz

De vuelta al ruedo

Animada por el revuelo que provocó que History Channel, la confundida con Sarita Colonia, Susy Díaz, anunció que volverá a tentar una curul en las elecciones de 2024. La exvedette espera reeditar el triunfo electoral que obtuvo hace casi 30 años, en 1995, cuando fue elegida por el Movimiento Independiente Agrario con 10,280 votos. “Tengo propuestas de diferentes partidos, es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, declaró. Esta contienda promete ser más que movida...

Diálogos en la PCM

Buscando consensos

Y hoy se inicia la ronda de diálogo con las distintas bancadas congresales, convocada desde la Presidencia del Consejo de Ministros por el premier Alberto Otárola. De acuerdo al oficio remitido a los portavoces, estos encuentros “en aras de la paz y la gobernabilidad” buscan escuchar las propuestas de los parlamentarios “e iniciar un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Ahora veremos si los bloques castillistas predican con el ejemplo y, dado que taaaaanto les preocupa el país, como repiten una y otra vez, se sientan a conversar y a buscar consensos...

Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec

Dina Boluarte

No verá a Lula

La presidenta Dina Boluarte se quedó con las ganas de asistir a la asunción al mando presidencial de Lula Da Silva en Brasil este 1 de enero de 2023. Y es que la Comisión de Constitución del Congreso dejó en compás de espera el debate del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que permite encargarle la primera magistratura del país al titular del Congreso en ausencia de la mandataria. Para otra vez será.

(Foto: Presidencia)

Heidy Juárez

Aliados y alianzas

A la congresista no agrupada Heidy Juárez no le gustó que el Parlamento fije postura respecto a la grosera intromisión de los presidentes de México y Colombia en asuntos internos del Perú, y lamentó que se resquebrajen “más las relaciones internacionales con aliados económicos estratégicos”. Bueeeno, y ella sí que debe saber de alianzas, ¿verdad? Si no, preguntemos en Alianza para el Progreso, de donde fue expectorada por desleal y acusada de haber filtrado los audios que provocaron la salida de Lady Camones de la presidencia del Legislativo. Upss.

Sigrid Bazán

Rabo de paja

Otra que se quiso ir por la tangente en el debate fue Sigrid Bazán, quien reclamó priorizar la atención a las protestas sociales en lugar de reprochar el intervencionismo de los mandatarios extranjeros. El chiste se lo cortó en una Eduardo Salhuana, quien le enrostró que la crisis política también es responsabilidad de quienes cogobernaron con el profesor de Chota y “se repartieron el poder: ministerios, asesorías, etc., como si fuera una torta”. Ahí te hablan, Sigrid...

(Foto: Congreso)

