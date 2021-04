El refugio de Castillo

Al candidato a la Presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, parece que ya le gustó ‘by-pasear’ a los periodistas. Ayer, en Tumbes, se comprometió a dar mayores precisiones sobre su propuesta para desactivar la Defensoría del Pueblo. Llegado el momento, sin embargo, se hizo el loco, terminó la conferencia de prensa sin responder y se fue a refugiar en un baño para evadir a los periodistas.

"El problema del Perú no pasa por individuos, el problema no pasa solo por ministerios", señaló Pedro Castillo.

Defensoría a la medida

Y hablando de Perú Libre, su virtual congresista electo Álex Paredes trató de dorar la píldora y afirmó en Canal N que el planteamiento de su candidato de “desactivar” la Defensoría del Pueblo fue un “desliz”. No había terminado de responder al periodista y agregó que esa institución sí debe ser evaluada porque, cuando ha acudido a ella, “no hemos terminado satisfechos”. O sea, ¿quieren una entidad a gusto del cliente?

El virtual congresista por Perú Libre, Alex Paredes, indicó que se debería evaluar las funciones de la Defensoría del Pueblo. (Foto: Andina)

López Aliaga en Jauja

Como lo anunció, el exaspirante presidencial Rafael López Aliaga llegó a Jauja, donde permanecerá cuatro días, para, dijo, explicarle a la población lo que es una dictadura “y que no se deje engañar por los terroristas”. “Mi voto no es por Keiko, sino por la libertad y el desarrollo. No quiero que el Perú sea una Venezuela con Cerrón y toda esa gente”, comentó. Agarren esa flor...

Fallece expremier

Falleció Federico Salas Guevara, quien, siendo alcalde de Huancavelica, en 1997, llegó cabalgando a Lima, junto con dirigentes, para solicitar más presupuesto para esa región. Luego sería primer ministro de Fujimori. Descanse en paz.

