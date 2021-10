Ministro bombero - I

Francke, el traductor

El ministro de Economía, Pedro Francke, se inauguró ayer como traductor oficial del presidente Pedro Castillo. Su aclaración giró sobre el pedido que el mandatario hizo el lunes al Congreso de hacer una ley conjunta con el Ejecutivo para estatizar o nacionalizar el gas de Camisea.

Pedro Francke, ministro de Economía, destacó la importancia del diálogo antes de acudir al Congreso. (Foto: archivo GEC)

Ministro bombero - II

No dijo lo que dijo

Las precisiones de Francke llegaron a través del Twitter, pues al parecer los 280 caracteres eran suficientes para aclarar el último disparo al pie del presidente. “Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada”, aseguró. ¿Así vamos a estar todo el tiempo?

Pedro Castillo se pronunció sobre el Congreso desde Bagua Grande. (Foto: Presidencia)

El efecto Castillo

Doble discurso

Quien sí podría hacer una aclaración presencial sobre los comentarios del presidente de estatizar el gas es la premier Mirtha Vásquez, y ello a pedido de la congresista Patricia Chirinos. La legisladora, quien dijo que “al presidente lo asesoran después de que abre la boca”, presentó una moción de orden del día para que la premier aclare el doble discurso de Castillo antes de que se otorgue el voto de confianza. Ahora pues.

La primera ministra, Mirtha Vásquez, llegará a Apurímac para dialogar con el Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera MMG Las Bambas. (Foto: PCM)

La otra traducción

No fue un error

Para la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el presidente Castillo no se equivocó. Lo que quiere es imponer su agenda radical. “En el tema de Camisea no hay ninguna contradicción. No hay que ser ingenuos. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. La premier Mirtha Vásquez es solo una pieza más en el juego político del gobierno. No puede haber confianza frente a la mentira”, advirtió vía Twitter.

La lideresa de Fuerza Popular también acotó que no existe “ninguna contradicción” entre Mirtha Vásquez y Pedro Castillo sobre Camisea. (Foto: Twitter)

Jueces deben ir a despachar

Se acabó el relajo

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, anunció que desde el 1 de noviembre los jueces trabajarán de manera presencial y en doble horario. “Urge que el trabajo sea diario y presencial, y quiero escuchar de los jueces un gracias por esa decisión y no un cuestionamiento”, advirtió la magistrada. Saludamos la medida y ojalá no haya motín.

“No voy a permitir en ninguna circunstancia que se instrumentalice al Poder Judicial, venga de donde venga”, aseguró Barrios en entrevista a El Comercio. (Foto: EC)

