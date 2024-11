Estas son las cortitas de hoy jueves 28 de noviembre de 2024

Javier González-Olaechea - I

Propuesta confirmada

EL 22 de octubre, Perú21 dio cuenta en esta sección de los rumores de que el excanciller Javier González-Olaechea había sido contactado por un ministro de Dina Boluarte para, en nombre de ella, ofrecerle el premierato. Hoy, el extitular de la Cancillería confirma que efectivamente se le hizo la propuesta. “Sí, sí. (…) Por interpósita persona recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país”, indicó.

Javier González-Olaechea - II

Gustavo nerviosito

Uhm, ¿qué dirá ahora el primer ministro Gustavo Adrianzén? Porque en su oportunidad, consultado al respecto, no solo negó su renuncia, sino que aseguró muy airado que esas versiones eran “malintencionadas” y “rumores sin fundamento” de un sector “perverso”. Uy sí, uy sí. Con razón suspendió sus viajecitos a Nueva Zelanda y Australia. ¿No que no?

Dina Boluarte

Muda… como siempre

Y tras la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, la presidenta Dina Boluarte no ha dicho absolutamente nada al respecto. Eso sí, como es muy “tímida” decidió realizar sus actividades ayer sin convocar a los periodistas y solo con la cobertura del canal oficial del Estado. Bueeeeno, ni mucha diferencia hubo; total, vaya o no vaya la prensa, igual no declara. Ups.

En el Congreso

Carrera de obstáculos

Parecería que en el Congreso están decididos a “limpiar” la cancha con miras a las elecciones generales de 2024. Ahora que falta cada vez menos tiempo para el proceso se han puesto agilitos y tramitan y aprueban inhabilitaciones. Ahora han dirigido la puntería al expresidente Francisco Sagasti, a quien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está recomendando que se le acuse constitucionalmente y se le inhabilite para ejercer función pública por 10 años. Si fuéramos mal pensados diríamos que los partidos representados en el Parlamento solo buscan eliminar a posibles competidores.