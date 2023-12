RAÚL PÉREZ-REYES

En cuarentena

Y van dos. Primero fue el ministro de Economía, Alex Contreras, quien se contagió de COVID-19, y esta vez le tocó el turno al titular de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, quien se viene recuperando en casa. Mientras tanto, indicaron, realizará sus labores de manera virtual.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

ELVIS VERGARA

Deshoja margaritas

El congresista Elvis Vergara no quiso soltar prenda sobre cuál será la posición de su bancada, Acción Popular, respecto del pedido de Renovación Popular para convocar a un Pleno extraordinario para debatir la remoción de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia. “La bancada aún no ha tomado una posición; de hecho, hay opiniones divididas. Particularmente, no estoy de acuerdo si no se cumple con las formalidades del caso”, comentó. Uhm, juega al suspenso…

(Foto: Congreso)

NADINE HEREDIA

Sin pan y sin torta

Dicen que, a falta de pan, buenas son tortas, pero ni eso tendrá este fin de año Nadine Heredia, contra cuya empresa Bakery 180 dictó el Poder Judicial una orden de embargo. Pero, además, le congelaron las acciones que tiene en dos inmuebles, cuyos valores superan el millón 500 mil soles, y todo por el caso Gasoducto relacionado a Odebrecht. ¿Retomará Nadine su gusto por los chocolates Godiva?

MARTÍN VIZCARRA

¿Se quedará en casita?

Y hoy el Quinto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria evaluará el pedido del Ministerio Público para que se le dicte impedimento de salida del país por 18 meses a Martín Vizcarra en la investigación por la presunta recepción de sobornos por S/2.3 millones en el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua. En este proceso, la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el exmandatario, cuyo negocio de venta de peluches con la imagen de un lagartito parece haber sido tremendo fracaso.

(Foto: Andina)

PERÚ ACCIÓN

Error involuntario

Por un error involuntario, en la infografía de la nota publicada ayer en Perú21 bajo el título “En un solo año, trece partidos políticos lograron su inscripción oficial en el JNE” se consignó por error el logo del partido Perú Acción, de Francisco Diez Canseco, en el recuadro correspondiente a Perú Primero de Martín Vizcarra. Expresamos nuestras disculpas.