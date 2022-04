Pedro Castillo no aprende - I

Ante la falta de argumentos sólidos para defender su propuesta de una Asamblea Constituyente, el presidente Pedro Castillo arremetió contra los detractores de su iniciativa. Los llamó “opinólogos” y los acusó de no conocer la realidad y no haber pisado el campo. Bueno, bueno, si sacamos cuentas, el mandatario habrá pisado mucho campo, pero eso, ya lo hemos visto, no lo ha hecho, ni por asomo, un conocedor de la realidad. Ya van nueve meses y no acierta una.

Pedro Castillo no aprende - II

Profe jalado

Desde el Vraem, donde se llevó a cabo una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, el jefe de Estado, además, le echó la culpa de la crisis económica que atraviesa el país a la pandemia del COVID-19 y ahora último, dijo, a la guerra entre Croacia y Rusia. Pobres croatas, y ellos ni enterados de que estaban en guerra. A ver si le desempolvan el libro de geografía al profe y le avisan que no es Croacia, sino Ucrania.

Pedro Castillo no aprende - III

Presidente moroso

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Karelim López le aclaró al legislador oficialista Segundo Montalvo que nadie ha financiado sus actividades y, más bien, confirmó que fue ella quien le organizó la fiestita a Castillo. “Lo único que financié es el cumpleaños del presidente que se ha comido el chancho al palo y hasta ahora no lo paga”, señaló. Uyuyuy, qué feo. ¿No le alcanza el sueldo presidencial para honrar sus deudas? A ver si hacen otra chanchita en Palacio como esa que dizque hicieron para el cumple de su hija.

Daniel Salaverry

A la Fiscalía, sin escalas

Y a propósito de Castillo, ayer en el Congreso de la República le pusieron la cruz a su engreído asesor Daniel Salaverry. El informe que recomendaba acusarlo por antejuicio por los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica fue aprobado por 56 votos y será enviado al fiscal de la Nación. ¿Dejará el exlegislador fujimorista de rondar por Palacio cual fantasma o alegará que nada le impide seguir soplándole al oído, perdón, asesorando a Pedro Castillo porque su cargo es ad honorem? Veremos.

Martín Vizcarra

De grado o fuerza

Otro que anda de capa caída es el expresidente Martín Vizcarra. La Comisión de Fiscalización acordó citarlo de grado o fuerza ante su negativa a responder sobre su gestión de gobierno frente a la pandemia. Ahora pues, eso le pasa por hacerse el bacancito...