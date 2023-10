CÉSAR ACUÑA - I

Quita cuerpo

Por enésima vez, César Acuña, amo y señor de Alianza para el Progreso, no se hace cargo de los impresentables personajillos que tuvo y tiene en su partido; si no recordemos a las congresistas ‘mochasueldos’ Heidy Juárez, Magaly Ruiz y Rosío Torres o al acusado de violación sexual Freddy Díaz. Ahora quitó cuerpo respecto de Juan Santos Romero, excarcelado terrorista y detenido por la Dircote por adoctrinar niños con el demencial pensamiento del cabecilla senderista Abimael Guzmán. Según dijo, recién se enteró del asunto por Perú21 y El Comercio.

Foto: Randy Reyes

CÉSAR ACUÑA - II

Anda bien informado

“Yo me he informado por las primeras planas de Lima, de Perú21, de El Comercio, pero eso debe ser porque es César Acuña; (…) lo que pasa es que es el partido de César Acuña…”, comentó. Uyyy, pobrecito, ahora resulta que es su partido, pero no sabe nada… Y cuando se le recordó que el senderista también trabajó en la Municipalidad Provincial de Trujillo cuando él era alcalde respondió con una sonrisa burlona: “yo no he sido jefe de personal”. Vaya, vaya, ¿cómo habría sido, en el caso negado, de que hubiera llegado a la Presidencia?

VLADIMIR CERRÓN

Alucinado

Parece que la clandestinidad empieza a hacer estragos en Vladimir Cerrón. “La postulación de Perú Libre en 2026 será el referéndum para la nueva Constitución, tantas veces negado. Su triunfo implicará un cumplimiento sin el menor murmullo, porque ningún otro partido lo hará. El pueblo tendrá la palabra”, escribió en una de sus últimas publicaciones. Uy sí, uy sí, ¿cree que después de la nefasta experiencia con el ‘prosor’ chotano haya quien quiera tropezar con la misma piedra… y el mismo portero de institución pública?

FLAVIO CRUZ

Zapatero a tus zapatos

El congresista Flavio Cruz ha presentado un proyecto para que los afiliados a las AFP realicen un nuevo retiro de sus fondos, esta vez hasta por cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) dizque para aliviar la economía familiar. El profesor y abogado cerronista —que parece saber tanto de economía como nosotros de astrofísica nuclear— no ha tomado en cuenta las alertas de los expertos sobre el perjuicio que este tipo de medidas populistas genera a futuro en la economía de los pensionistas. Mejor, zapatero a tus zapatos.