CON DIOS Y CON EL DIABLO - I

‘Los Combatientes’ de Gutiérrez

En su afán de ganarse simpatías, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha inaugurado una política de puertas abiertas que más temprano que tarde le podría traer problemas. Entre sus interlocutores figuran los integrantes del grupo denominado ‘Los combatientes’, recordado por realizar plantones —junto a ‘La Resistencia’— en casas de políticos, periodistas, jueces y fiscales, y también por haberse enfrentado con palos, puñetes y patadas a los ronderos y defensores de Pedro Castillo.

Foto: GEC

CON DIOS Y CON EL DIABLO - II

A leer la Constitución

Con pliego de reclamos bajo el brazo, los llamados ‘combatientes’ le han pedido a Gutiérrez que se desligue de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, IDL y otras ONG. También que se deje de perseguir a policías y militares que participaron en las protestas tras la vacancia de Pedro Castillo, dijo a Perú21 su vocero Roger Ayachi. “Lo voy a tener en cuenta”, dice que les ha respondido Gutiérrez. ¿Tendrá claro el defensor cuáles son sus funciones?

Foto: Congreso

TODOS CONTRA BORIC

La izquierda se araña

En la izquierda se están casi cortando las venas por el firme respaldo del gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, al Perú para que asuma la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La exministra castillista Anahí Durand lo ha acusado, indignada ella, de tener “doble rasero y viejas maniobras en los nuevos progres”. Por lo visto, hay más caimanes del mismo pozo, como diría hace poco el premier Alberto Otárola.

(EFE).

ABOGADO DEL GOLPISTA

¿Debut y despedida?

Mal estreno tuvo el nuevo abogado del golpista Pedro Castillo, José Luis Peña, quien en la última audiencia del profesor evidenció que no puede articular ni dos frases y ni siquiera sabe el nombre de su patrocinado. “Nosotros, como nuevos abogados del expresidente José Pedro Castillo, habría realizado el llamado autogolpe para poder imputarle de alguna manera este delito al expresidente José Pedro, Pedro José García Terrones; no hay esa subsumisión conceptual válida para poder decir que ha cometido… para decir, ayúdame (dirigiéndose a su acompañante)”, dijo. Vaya, parece que Castillo se los escoge igualitos a él, ¿o no?

(Justicia TV)

EN ÁNCASH

Cantos contra Dina

Una banda escolar interpretó el último domingo un canto en contra de la presidenta Dina Boluarte en un desfile en la Plaza de Armas de Carhuaz. Lo mismo ocurrió en Puno semanas atrás. Según la UGEL ya se iniciaron las investigaciones. ¿Habrá sanciones?