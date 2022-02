Interpelaciones a la orden - I

Y se despertaron

Vaya, vaya, parece que la encuesta de Ipsos que, a mediados de mes, reveló que, de vacarse a Pedro Castillo o presentar este su renuncia, un 74% de la población preferiría que se convoque a elecciones generales, o sea, que se vayan todos –presidente y congresistas– a sus casas, ha sacado de su letargo a los parlamentarios que, ad portas de volver de su semana de representación, se han puesto las pilas y presentan mociones de interpelación a discreción.

Interpelaciones a la orden - II

Los “premiados”

Los “premiados”, por lo pronto, son el titular de Justicia, Ángel Yldefonso, y el ministro de Salud, Hernán Condori, cuyas interpelaciones ya se caían de maduras si tenemos en cuenta el rosario de cuestionamientos que pesan en su contra, a lo que se suma su evidente falta de idoneidad para ocupar el cargo. Las respectivas mociones serán puestas en conocimiento del Pleno la próxima semana para luego discutir su admisión a debate. Ahí veremos quién actúa en consecuencia y quiénes se siguen haciendo de la vista gorda.

Avelino Guillén

Sin pacto de silencio

Y en declaraciones al diario El País, de España, el exministro del Interior Avelino Guillén no se calló nada sobre su paso por el gobierno de Pedro Castillo quien, dijo, “piensa que puede hacer lo que le da la gana” y “se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío porque no tiene el más mínimo respeto por el pueblo”. Además, ante las críticas del jefe de Estado a que sus exministros concedan entrevistas, Guillén replicó que “no tiene por qué haber un pacto de silencio, la función pública es eso, es pública, y no tiene por qué ser oculto”. ¿Así o más clarito, señor presidente?

Justicia por Tarata

Histórico fallo

Y treinta años después del cruel y sanguinario atentado terrorista en la calle Tarata de Miraflores, que provocó la muerte de 25 personas, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de cadena perpetua para la cúpula de Sendero Luminoso que era encabezaba el sanguinario Abimael Guzmán. ¡Terrorismo nunca más!

