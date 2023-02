Otorongos - I

¿Revisar o anular?

Ante la avalancha de críticas que han recibido por su oneroso bufet para congresistas, la Oficialía Mayor del Parlamento informó, a través de un comunicado, que ha “decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días de Pleno” dizque para “reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso”. Mucho floro, ¿no? ¿Política alimentaria? ¿Acaso los congresistas son beneficiarios del programa Qali Warma? ¿No sería mejor anularlo y que cada parlamentario pague lo que le corresponde? Así no corren el riesgo de comer “comida de tercera” como ligeramente dijo el congresista Jorge Montoya. Ups.

Otorongos - II

¿Aló, quién es?

El Parlamento precisa también que los celulares asignados a los legisladores son alquilados y deben ser devueltos al concluir su período. “El Congreso pone a disposición de cada congresista la elección del equipo con el cual desea realizar sus funciones”, agrega. Preguntita, ¿y por qué esa discrecionalidad? ¿Acaso no todos realizan la misma labor? Ah, cierto, algunos trabajan, otros...

(Foto: Congreso)

Otorongos - III

Alistando maletas

En fin, el tema ha servido para darnos cuenta de lo generosa que es con plata ajena la Mesa Directiva del Congreso que preside José Williams. Y no solo con los bufet sino también con los viajecitos. Si no pregúntenles a María del Carmen Alva, Ernesto Bustamante, el ‘Niño’ Wilson Soto y el amiguis del profesor golpista Álex Paredes, quienes ya deben estar alistando maletas para viajar a Manama, Baréin, ubicada a orillas del Golfo Pérsico, donde se realizará la 146.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria del 10 al 15 de marzo. Y con pasajes y viáticos pagados por el Parlamento, o sea, por todos los peruanos. ¡Provecho!

Foto: Soledad Morales

Otorongos - IV

Sin beneficios

Y no son los únicos. José Cueto, de Renovación Popular, participará en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se desarrollará en Panamá del 23 al 24 de febrero de 2023. Ahora dirán, como Lady Camones, que hay que valorar los beneficios de estos viajecitos, el problema es que no vemos ninguno. Con razón no quieren adelanto de elecciones...

(Foto: Congreso)

Julio Chávez

Falta calidad

El secretario general de Acción Popular y exalcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, anda sacando pecho porque, dice, el suyo es uno de los diez municipios de Lima que registró una alta ejecución de su presupuesto llegando a un 85.8% en 2022. Lo que no dice Chávez quien –señalan por ahí– tendría aspiraciones congresales, es que el distrito también tiene un elevado índice de criminalidad y de percepción de inseguridad ciudadana. Es que no siempre cantidad es calidad, ¿o sí?