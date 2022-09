Isaac “vendió” al profe

Le tiró dedo

Isaac Humala reveló que se reunió con el presidente Pedro Castillo, a pedido de este último, en Palacio de Gobierno, apenas un día antes de la excarcelación de su hijo Antauro y que el mandatario, incluso, le envió saludos para él. ¿Será entonces que la liberación del etnocacerista no se debió precisamente a sus manualidades de Hello Kitty, lo cual, dicho sea de paso, él mismo ha negado? Uhmmm, según don Isaac, ese tema no se abordó en la cita. ¿Le creemos?

Isaac Humala anunció que apelará la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima. (Foto: Andina)





Sale heidy, entra lady

A reina “muerta”...

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Constitución eligieron a Lady Camones como vicepresidenta de esa instancia. Ella reemplazará a Heidy Juárez, quien representaba a Alianza para el Progreso en ese grupo de trabajo y, como se recuerda, fue expulsada de la agrupación tras ser identificada como la responsable de la filtración del audio Acuña-Camones que derivó en la salida de esta última de la presidencia del Legislativo.





Beder en la mira

Piedra en el zapato

Parece que nadie se cree las explicaciones de la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, quien alegó que la designación del exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho como asesor del despacho viceministerial de Poblaciones Vulnerables se debe a que “mostró su interés en colaborar con la gestión” y por eso “creímos conveniente designarlo”. Por lo pronto, Alejandro Muñante dijo que pedirá a la Comisión de Fiscalización que investigue este nombramiento. Qué ganas las del Ejecutivo de dispararse a los pies.





Guillermo Bermejo

Se lanza... al vacío

El congresista Guillermo Bermejo anunció que postulará a la Presidencia en 2026 por su partido Voces del Pueblo. Bueno, bueno, ver para creer ¿no? Porque, pruebas al canto, la dizque agrupación no está inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es más, ni siquiera está en proceso de hacer dicho trámite. A este paso, las pretensiones de Bermejo quedarán solo como un mal sueño... ojalá.

El parlamentario de la bancada de Perú Democrático alega que la titular del Parlamento habría infringido la cara magna y habría incurrido en el delito de sedición. (Foto: Congreso)





María del Carmen Alva

A otro con ese cuento...

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva afirmó que si el presidente Pedro Castillo fue al Palacio Legislativo para reunirse con el titular de ese poder del Estado, José Williams, “fue solo para la foto”. “A estas alturas nadie cree que el Ejecutivo quiere trabajar de la mano con el Legislativo, nunca ha habido esa intención; al Ejecutivo no le gusta el Legislativo porque fiscaliza y con la pus que sale todos los días no les gusta que los estén fiscalizando”, comentó. Bueno, la verdad no ofende, ¿cierto?

La congresista también dijo que la reunión entre el presidente Pedro Castillo y el titular del Congreso, José Williams, fue “solo para la foto”. (Foto: Congreso)