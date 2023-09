DINA BOLUARTE - I

New York, New York

Desde Nueva York, la presidenta Dina Boluarte se quejó de que en el Perú no tenemos grandes hospitales, centros médicos, puentes, aeropuertos, etc. etc. etc., y, al mejor estilo de su examiguis Pedro Castillo, comentó: “Nueva York tiene como cuatro aeropuertos siendo una región como Lima, Cusco y Arequipa…”. ¿Whaaattt? A propósito, señora Boluarte, no son cuatro, sino tres los aeropuertos de NY: JFK, La Guardia y Newark. De nada.

DINA BOLUARTE - II

Malos modales

Y parece que los aires neoyorkinos no le cayeron nada bien a la jefa de Estado, a quien se le vio irascible en su encuentro con la prensa peruana que cubre sus actividades en la Gran Manzana. Su hostilidad la evidenció con la colega Angélica Valdés de Canal N, cuyas preguntas, con poco disimulo, pretendió ignorar, a tal punto que el periodista de RPP Carlos Villarreal le hizo una discreta observación visual a la mandataria para que le responda, lo que aparentemente la fastidió todavía más. Un poquito de cortesía no le caería mal a la presidenta, sobre todo cuando dice y repite que el Perú, al que ella representa, está en los ojos del mundo.

INÉS TELLO

¿Juez y parte?

La magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, confirmó que el abogado Omar Cairo la asesora en el marco de la investigación sumaria que ha iniciado la Comisión de Justicia en contra de la JNJ. La titular del grupo Janet Rivas había considerado en su plan de trabajo a Cairo como uno de los invitados a la comisión para dar su punto de vista sobre el tema. De hecho, en la misma comisión los congresistas Muñante y Echaíz coincidieron en pedir a Rivas que no se le invite. Finalmente, ante la presión, Cairo quedó de lado. Y es que no podía ser juez y parte, ¿verdad?

KELLY PORTALATINO

Atrevida ignorancia

A la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, no le cayó nadita bien que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, nos ponga los pies sobre la tierra respecto de las expectativas agrícolas para este año. “En el gobierno de Pedro Castillo, (Velarde) siempre salía a los medios, especulaba con la inflación, la subida del dólar... ¡Hoy después de 6 meses habla de la recesión económica! (…) Fraude al pueblo peruano”, escribió. ¿Acaso no sabe que fue la presencia de Velarde lo que evitó que se desplome la confianza de los inversionistas en la gestión de su exjefecito chotano? Bien dicen que la ignorancia es atrevida.

VLADIMIR CERRÓN

Mal informando

Mientras, su líder Vladimir Cerrón celebró que haya llegado a su fin la concesión de los lotes petroleros, y en su alucinada visión estatista acusó a los empresarios de no haber mejorado su infraestructura. “(…) Ahora pretenden concesionar nuevamente, con refinería incluida…”, alegó. Esteee, ¿con refinería incluida? ¿Y quién dijo eso? ¡Cómo les gusta desinformar!