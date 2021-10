La amenaza de Belmont - I

Asesor matoncito

El impresentable asesor palaciego de Pedro Castillo, Ricardo Belmont, se estrenó de la peor manera en su puesto, amenazando e insultando a la prensa, en especial al diario El Comercio. “Ustedes quieren seguir saqueando al gobierno, y como no les van a dar publicidad…mientras yo sea asesor, no les van a dar publicidad”, dijo en un video. No le gustó, claro está, que la prensa independiente le recuerde que es un machista, xenófobo y homófobo, además de haber declarado que las vacunas causan daño. De esta manera, el Gobierno de Castillo se gana a pulso una de las contundentes conclusiones de la SIP: Se ha convertido en el mayor agresor de la prensa.

En la última elección, Belmont fue candidato al Congreso por Unión por el Perú, partido aliado de Antauro Humala. Sin embargo, no logró una curul. (Fotos: Eduardo Cavero / GEC)

La amenaza de Belmont - II

Abusa del cargo

Al respecto, el IPYS emitió un pronunciamiento en el que rechaza “el discurso amenazante del asesor del presidente”. Y le recuerda que no depende de su cargo público los criterios y la distribución de la publicidad oficial. “Esta debe ser distribuida en función de las necesidades de comunicación del Estado hacia la población y no para castigar o beneficiar a medios”, indicó. ¿Entenderá? Difícil en una persona que solo dispara despropósitos.

Pide permiso para viajar

Castillo en Bolivia

El presidente de la República, Pedro Castillo, pidió autorización al Congreso para viajar a La Paz, Bolivia, el 30 de octubre. Según su oficio, el objetivo “participar en el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia - Perú”. ¿Quién lo recibirá allá? Probablemente la nueva embajadora, una militante de PL muy cercana a Vladimir Cerrón y a Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, quien está ahora escondido en ese país. Bolivia se está convierto así en la tierra de Los Dinámicos.

La encuesta deja en claro la división en el partido gobiernista. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Carhuapoma de Essalud

Con un pie fuera...

El presidente ejecutivo de Essalud, Mario Carhuapoma, estaría con las horas contadas a raíz del rosario de cuestionamientos que arrastra en su contra. Ayer, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien suplió en el cargo al cuestionado Iber Maraví, fue clara en señalar que una vez culminado el proceso de transferencia se tomará “una decisión” sobre Carhuapoma “de manera inmediata”. Fuentes de Perú21 dijeron que Chávez estaba incómoda con el funcionario desde hace varios días y que este ya habría recomendado a su sucesor.

(Foto: Jessica Vicente/GEC)

