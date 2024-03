ELIZABETH MEDINA

Abucheada

Como ya es usual en Semana de Representación, una vez más la población hizo sentir su rechazo a la (mala) gestión de gran parte de los congresistas. Esta vez le tocó a la parlamentaria de la bancada Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, quien fue abucheada por pobladores de Huánuco que, además, le lanzaron huevos. Ocurrió a su salida de un evento en el que se abordaron las modificaciones a la Ley Forestal. Medina tuvo que ser resguardada por la Policía para garantizar su seguridad frente a la turba que, según ella, fue “pagada” por el gobernador regional. Que muestre las pruebas.





EDGAR TELLO

Cuidando gollerías

El congresista Edgar Tello, quien ingresó al Parlamento con la camiseta de Perú Libre, tomó distancia de la moción de vacancia presidencial que impulsa dicha bancada por el llamado caso Rolex. “La presidenta debe dar una aclaración, (…) creo que se debe cumplir el mandato porque adelantar, y no porque quiero cuidar mi curul, no es lo que la Constitución establece”, comentó. Uy sí, uy sí, jura que no quiere cuidar su curul, ¿serán más bien entonces el sueldo, las gratificaciones, bonos y demás gollerías los que quiere poner a buen recaudo?

MARTÍN VIZCARRA

Se sube a la ola

Martín Vizcarra, el expresidente investigado por corrupción, no quiso desaprovechar la batahola que ha generado el famoso reloj marca Rolex de la presidenta Dina Boluarte y, arrogándose una autoridad moral que definitivamente no tiene, se sumó a la laaarga lista de críticos de la mandataria. “Ahora es noticia nacional que la presidenta use relojes en sus eventos públicos, uno de los cuales bordea los 20 mil dólares, ¿de dónde ‘pecata mea’?”, cuestionó.

)

CÉSAR ACUÑA

Congreso remoto

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció en contra de una posible vacancia del cargo de presidenta de Dina Boluarte, y agregó que “este Congreso, en lugar de dedicarse a hacer interpelaciones y censuras debe trabajar dando herramientas en cuanto se refiere a crecimiento económico y estabilidad”. Uy, eso está fácil. Basta con que hable con su pulpín Alejandro ‘el mudo’ Soto que desde julio del año pasado mantiene el trabajo remoto de los turistas, perdón, de los congresistas de distintas bancadas. A ver si se anima.





RAFAEL BELAUNDE LLOSA

JNE, tome nota

Rafael Belaunde Llosa, presidente del partido político Libertad Popular, reclamó al Jurado Nacional de Elecciones el uso correcto del logo que identifica a su agrupación que, dijo, “es la imagen de un cóndor sobre un fondo de color amarillo brillante y sin palabras”. Indicó que pese a sus reiteradas solicitudes, la entidad electoral no ha atendido su pedido. A ver qué explicación da Jorge Luis Salas Arenas.