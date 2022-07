Isabel Cortez

Se quedó en el aire

La vocera de la bancada Cambio Democrático, Ruth Luque, aclaró que su bancada no ha tomado ninguna decisión de respaldar la eventual postulación de su colega Isabel Cortez a la presidencia del Congreso de la República. Dicen que la Chabelita se “autolanzó” sin siquiera consultar con su bloque, lo cual no cayó nada bien pues la noticia fue incluso motivo de sorna. Luque, sin embargo, dijo que respetan el anuncio que “a título individual” realizó Cortez. ¡Qué tal jalada de alfombra!

Héctor Acuña

Cambio de camiseta

Y a propósito de Cambio Democrático, ayer se incorporó a sus filas Héctor Acuña, a solo dos días de su renuncia a Alianza Para el Progreso. Acuña, se sabe, aspira –al igual que Cortez– a presidir la Mesa Directiva del Parlamento. A ver cómo resulta este choque de egos. Bien dicen que dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. ¿O serán nubarrones?

Keiko Fujimori

Y no va más

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anticipó que en un eventual adelanto de elecciones no postulará a la Presidencia de la República. Y es que luego de tres infructuosos intentos –en 2011, 2016 y 2021–, parece que la mayor del clan Fujimori no quiere poner nuevamente a prueba su suerte. Y tampoco la de millones de peruanos, no vaya a ser que vuelva a ir a segunda vuelta con una versión II de Pedro Castillo. Sería el fin.

Daniel Salaverry

Asesor con restricciones

Las cosas se complican para Daniel Salaverry, el exaprista, exfujimorista, excandidato de Somos Perú y ahora asesor del presidente Pedro Castillo. El Poder Judicial ordenó la comparecencia con restricciones en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado doloso, apropiación ilícita y en favor de terceros, así como falsedad ideológica en agravio del Estado. Uno más en la laaaaarga lista de personajes cuestionados en el entorno del profe.

Martín Vizcarra

“Yo me vacuno primero”

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. El documento recomienda acusarlo por antejuicio político al haberse vacunado contra el COVID-19 a espaldas de la población en plena pandemia. Y luego repite como lorito: “El Perú primero”. Sí, cómo no.

Enrique Wong

Puro floro

Y el vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong, no ata ni desata. Tras su bochornosa defensa de privilegios para la Mesa Directiva saliente –chofer, carro, seguridad y combustible–, ahora salió con que esperan dejar sin efecto esa medida, pero que antes también tiene que hacerlo el Ejecutivo. O sea, a esperar sentados...

