HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR - I

Pinky de Dina

La ministra de Vivienda y Construcción, Hania Pérez de Cuéllar, no quiso dejar dudas sobre el “liderazgo” de la presidenta Dina Boluarte y, en una entrevista radial, precisó que la mandataria es quien gobierna y no depende del premier Alberto Otárola. Según dijo, lo que existe es una “complementariedad positiva”. “Quien decide, marca las políticas, las prioridades es la señora presidenta. (…) Quien dirige el gobierno es la presidenta, y obviamente el premier, como jefe de gabinete, es quien articula las opiniones, informes y todo lo que tiene que ver con el gabinete”, enfatizó.

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR - II

¿Y Otárola, qué dirá?

Uhmmm, ¿y a qué vino el comentario? Pues conocida es en predios del Ejecutivo la animadversión que existe entre Pérez de Cuéllar y Otárola a quien, dicen nuestras fuentes, no se le cocina todavía la presencia de Pérez de Cuéllar en el gabinete por intervención de Nicanor Boluarte. Debido a esta cercanía con el hermanísimo, sostienen, la titular de Vivienda es casi casi la protegida de la jefa de Estado. ¿Y ahora qué responderá el primer ministro?

SUSEL PAREDES

Figuretti

La congresista ex Partido Morado, ex no agrupada, y ahora con la camiseta de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Susel Paredes, quiso ganar cámara y rapidito fue hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para dizque darle su respaldo al sindicato de esa institución que denunció el despido “encubierto” de su secretaria general Magali González Manco por parte de Josué Gutiérrez, a quien no le habría hecho gracia tener una voz crítica dentro de la entidad. Pero lo que sostuvo Paredes es que a la trabajadora CAS la sacó el defensor para poner a una persona de confianza en el cargo. Esteee, ¿acaso no sabe que es el sindicato, y no la entidad, la que elige a su representante?

KELLY PORTALATINO

Vergüenza

Ahora los congresistas ya no solo juegan en el celular o comen canchita y hamburguesas en sus escaños como si estuvieran en el cine. Kelly Portalatino, parlamentaria por Perú Libre y exministra del golpista Pedro Castillo, quedó al descubierto a través de las redes sociales donde circuló una foto de ella en su curul ¡pasándose el hilo dental en plena sesión plenaria! A ver si puesta en evidencia mejora sus modales. Gracias a Dios ya terminó la legislatura.





HERNÁN GARRIDO LECCA

La pega de hipnotizador

Retornó al país y quiso pegarla de hipnotizador. Hernán Garrido Lecca se quiso hacer el chistosito con un periodista que lo abordó al salir del aeropuerto y que le preguntó por su supuesta intromisión en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. Haciendo gestos con los dedos, como si fuera a hipnotizar al hombre de prensa, le respondió: “te estoy hipnotizando, ¿no te das cuenta? Tendría que haber hipnotizado a los siete miembros de la JNJ para que la nombren”. Puro cuento.