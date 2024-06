DE EE.UU. PARA EL PERÚ

Nueva embajadora

Stephanie Syptak-Ramnath es la nueva embajadora de Estados Unidos en Perú y en las próximas horas estaría presentando sus cartas credenciales ante la presidenta Dina Boluarte. La diplomática norteamericana reemplaza en el cargo a Lisa Kenna y hasta el año pasado fue embajadora de EE.UU. en México y antes en Singapur. Bienvenida sea.

EN EL CONGRESO

Semana de ¿qué?

Y los congresistas continúan en Semana de Representación y no pierden tiempo para publicitar tooodas sus actividades en Lima y provincias. Así, visitan refugios de gatos, organizan mesas de trabajo a las que no asisten —atención, Kelly Portalatino—, participan en ceremonias diplomáticas y visitan a autoridades ediles. Todo vale para justificarse ante la ciudadanía. Entre ellos estuvo la legisladora ‘mochasueldos’ Magaly Ruiz. “¡Semana de Representación! La intensa lluvia y el fuerte frío no impedirá que escuche las problemáticas de la población de Cerro de Pasco”, escribió en X. Uhm, ojalá pusieran el mismo empeño para ir al hemiciclo en días de sesión plenaria. Ups.

ÁNGELA HERNÁNDEZ

Erre con erre

Mal ejemplo, por decir lo menos, el de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández. Cuando todos pensaban que se había disculpado con representantes de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, por sus lamentables comentarios sobre los casos de violación a niños de la comunidad awajún —”son prácticas culturales”, dijo—, salió con que fue malinterpretada por los apus. “Lo que les dije es que lamentaba porque mi intervención se publicó de manera incompleta y eso generó un malentendido…”. O sea, con ella no es la cosa. ¡Qué vergüenza! ¡Váyase a su casa!

PEDRO CASTILLO

Manotazo de ahogado

Pedro Castillo, el golpista expresidente e inquilino del penal Barbadillo, le ha agarrado el gusto a los recursos legales. No contento con su recusación, en mayo pasado, contra el juez Juan Carlos Checkley, la misma que fue declarada improcedente, ahora ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia que suspenda al magistrado para impedir su intervención en los procesos penales que se siguen en su contra. Y es que el profe quiere un juez a su medida. A ver qué resuelven en la JNJ.





NICANOR BOLUARTE

Presiones

El Ministerio Público ha citado al exsubprefecto de San Juan de Lurigancho Jacobo Gutiérrez Vaisman, para que declare sobre las presuntas presiones que habría sufrido al negarse a colaborar con el partido Ciudadanos por el Perú que promueve el hermanísimo Nicanor Boluarte. Ahora pues…