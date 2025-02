Estas son las cortitas de hoy jueves 20 de febrero de 2025

Eduardo Salhuana - I

Le faltó la pizarrita

Ahora no solo la presidenta Dina Boluarte pretende darle clases a los periodistas sobre lo que deben o no informar. El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, cuestionó ayer que los medios de comunicación “insistan en conversar de temas vinculados al comedor del Congreso y no se dice absolutamente nada o muy poco sobre la responsabilidad de la empresa concesionaria” del puente de Chancay que colapsó la semana pasada. Uy, qué preocupado.

Imagen

Eduardo Salhuana - II

Sin excusas, por favor

Fastidiado por las numerosas interrogantes sobre el tema, el pulpín de César Acuña, aliado de Dina Boluarte, añadió que el incremento en la cantidad de carne que comerán él y sus 129 colegas es una recomendación del Área de Nutrición y se justificó diciendo que el dizque menú para los legisladores es una práctica que viene desde la época en que había Cámara de Diputados y Senado. No hay nada que hacer, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos.

Imagen

Dina Boluarte

Dime de qué te jactas…

A la presidenta Dina Boluarte le sigue quitando el sueño el 28 de julio de 2026, y cada vez que puede nos tortura, perdón, nos recuerda que ella entregará la banda presidencial “al nuevo presidente o nueva presidenta”. Ayer, incluso, salió con que “este gobierno, de esta presidenta —¿por qué habla en tercera persona?— ha hecho más que otros presidentes durante 50 años de gobierno en dos años y 2 meses”. ¿Hablará en materia de obras o se referirá a los casos Rolex, Los Waykis en la Sombra, presunto desbalance patrimonial, nombramiento a dedo de prefectos a cargo de su hermanísimo, la fuga de Cerrón…? (Sigue la lista)

Imagen

Morgan Quero

Nadie sabe para

Quién Trabaja

El ministro de Educación, Morgan Quero, a quien se le atribuye haberle hecho callejón oscuro al extitular de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini para sacarlo del gabinete, debe estar jalándose los pelos ahora que se rumorea que su excolega podría ser enviado como embajador del Perú ante El Vaticano. ¡Chispas! Mientras el extitular del Midis disfruta de sus paseos por la Basílica de San Pedro, la Fontana de Trevi, Piazza Navona y el Coliseo Romano, él tendrá que seguir con el papel de escudero de su jefecita. ¡Qué feo!

Imagen

Juan José Santiváñez

Nadie lo quiere

La última encuesta de Ipsos reveló que un 78% de la población desaprueba la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Ahora sabemos, por él mismo, que en ese mayoritario grupo también está incluida su suegra. “Mi suegra tampoco me quiere”, comentó, y agregó que él no trabaja por las encuestas sino “por tratar de brindar y cumplir mi rol de seguridad del país”. ¿Qué habrá querido decir?