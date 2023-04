DANIEL URRESTI

Cambio de penal

Pese a que días atrás su abogado señaló que no solicitarían el cambio de penal, ayer Daniel Urresti fue trasladado al centro penitenciario Virgen de la Merced de Chorrillos “por razones de seguridad personal”. Allí cumplirá la sentencia de 12 años que le impuso el Poder Judicial por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, aunque su defensa ya alista un recurso para que su patrocinado sea liberado en tanto no haya una sentencia condenatoria en última instancia. Veremos qué pasa.

Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec

EL FLORO DE OTÁROLA - I

En boca cerrada...

El primer ministro Alberto Otárola no quiso soltar prenda sobre su entredicho con el titular de Educación, Óscar Becerra, a quien convocó el martes por sus declaraciones a favor de la pena de muerte y en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que calificó de “adefesio”.

EL FLORO DE OTÁROLA - II

Jalón de orejas

“Hemos tenido una larga reunión para discutir todos y cada uno de los temas de la agenda pública. Ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda del Gobierno y cuál es la agenda pública de respeto al contenido constitucionalmente protegido de derechos fundamentales de todos los peruanos y convenios internacionales suscritos por el Perú”, dijo Otárola a los periodistas. Tanta vuelta para no decir que le jaló las orejas a Becerra.

NARCOTRÁFICO EN DEBATE

Bermejo sí que sabe

El congresista ex Perú Libre, ex Perú Democrático y hoy integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, dará esta tarde una conferencia nada menos que sobre ¡lucha contra el narcotráfico en el Perú! Síííí, así como lo leen. Bermejo, el íntimo del golpista Pedro Castillo, que presentó un proyecto de ley para alentar el cultivo de coca dizque para beneficiar a los agricultores (... pero del Vraem), disertará esta tarde sobre un tema que de seguro conoce muy pero muy bien, ¿o no?

HÉCTOR VENTURA

Mal rato

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, no la pasó nada bien ayer en Tumbes, hasta donde llegó en el marco de la Semana de Representación, y de donde se tuvo que ir más rápido que volando pues un poblador descontento lo tildó, a viva voz, de mentiroso y prácticamente lo obligó a poner pies en polvorosa. Por lo visto, la aprobación a la gestión parlamentaria sigue en caída libre.

(Foto: Congreso)

ATENCIÓN, CONGRESISTAS

Máxima sanción

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, ha presentado un proyecto de ley para elevar de 120 a 180 días el período máximo de suspensión a los congresistas y habilitar su reemplazo inmediato por el accesitario. Habrá que ver quiénes apoyan la iniciativa y quiénes prefieren hacerse de la vista gorda y seguir apañando a tanto otorongo.